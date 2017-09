Hay Festival reúne en Segovia del 16 al 24 de septiembre 160 personalidades de la cultura internacionales

5/09/2017 - 13:36

Hay Festival Segovia desarrollará su duodécima edición del 16 al 24 de septiembre con más de un centenar de eventos en los que participarán 160 personalidades vinculadas a la arquitectura, la literatura, el arte, la política, los medios de comunicación y la gastronomía.

SEGOVIA, 5 (EUROPA PRESS)

El ciclo reunirá a cientos de referentes culturales de todo el mundo, con novedades como Fernando Aramburu, novelista y autor de 'Patria', o el ensayista Nikesh Shukla, como han confirmado desde la organización.

Por otra parte, se va a celebrar el cuadragésimo aniversario de la Editorial Debate, con un panel de autores entre los que se incluyen Paul Preston y Miguel Aguilar sobre el futuro del hispanismo. También tendrá lugar un debate literario de la mano del periodista Pau Arenós con los chefs David de Jorge y Sacha Hormaechea, u otro sobre cómo mejorar la divulgación científica en castellano, con personalidades como la astrónoma María Teresa Ruiz, Pere Estupinyà y Mariano Sigman.

La directora de Hay Festival Segovia, Sheila Chremaschi, ha explicado que se trata de un "lugar de encuentro, de conversaciones, una plataforma democrática y, sin lugar a dudas, un amplificador de este momento".

Los medios de comunicación estarán presentes. A periodistas como Javier del Pino, Michael Robinson, Jesús García Calero, Jesús Ruiz Mantilla, Benjamín Prado, o Jordi Évole se les suman representantes de grandes medios internacionales como BBC, The Financial Times, The Economist, Monocle, o Wall Paper.

Además, en colaboración con Acción Cultural Española, se proponen sesiones de networking con directores de festivales y miembros de la plataforma europea Literature Across Frontier, como Alexandra Büchler, Elin Jones, Román Simic, Juan Insua o Agata Simenc.

También se organizará un taller, destinado a estudiantes de Derecho, en el que un panel de destacados abogados del Reino Unido, España y Argentina, como Isabel Fernández Manley, Dionisio Uria, Miguel Ivers QC o Juan Cambiaso, discutirán sobre los desafíos y las oportunidades de trabajo en un mundo en constante cambio.

El hilo conductor será el desarrollo de las ciudades en el mundo y su transformación. Este sábado llegará el preludio del festival, con la lectura de la obra de la última ganadora del Premio Planeta, 'Todo esto te dar'e, de Dolores Redondo, aunque la inauguración oficial tendrá lugar el día 16 con la exposición sonora instalada en La Alhóndiga en la que se podrán escuchar pasajes de escritores como Ray Loriga, o Manuel Vilas, entre otros.

El festival comenzará su recorrido por las ciudades el sábado 17 en la Granja de San Idelfonso, donde se abordarán secretos de la vida de Farinelli en el Palacio Real, con Joan Tarrida y Jesús Ruiz Mantilla. Lorenzo de Medici y Guillermo Solana, director del Museo Thyssen-Bornemisza, remitirán a la Florencia renacentista.

Mientras, Catherine Maxwell-Stuart, lady of Traquair, descendiente de los Reyes de Escocia ofrecerá su visión de la Escocia jacobina; la proyección de un ciclo de cine alemán del Goethe Institut recorrerá el Berlín pre y postguerra, y personalidades como Antonio Muñoz Molina, Luis Cueto o Luis Alemany hablarán de ciudades como Madrid, Lisboa o Nueva York.

Para hablar de desarrollo urbano y de su transformación se incluyen arquitectos y diseñadores como Richard Rogers, ganador del premio Pritzker de arquitectura y responsable del Pompidou y de la t-4 de Barajas, Deyan Sudjic, director del Museo de Diseño de Londres y experto en mobiliario urbano, Luis Vidal, responsable entre otros proyectos de diseñar la T-2 de Heathrow, el multipremiado Sou Fujimoto, Sean Sutcliffe, socio del icónico diseñador Terence Conran, o Benedetta Tagliabue, responsable de la Exposición Demasiado bueno para desperdiciarlo sobre moda sostenible.

Participarán cerca de 160 personalidades en una edición en la que además se abordarán temas de actualidad que son claves para el futuro de las ciudades, como la democracia, con filósofos como A.C. Grayling; la era Brexit con Joaquín Almunia y Guillermo de la Dehesa; los populismos con Jose Ma Lasalle, secretario de Estado para la Agenda Digital; la importancia del español en el mundo con César Antonio Molina (escritor y ex ministro de Cultura), Juan José Armas o Paul Preston, la inmigración con Nikesh Shukla (ensayista y creador de The Good Inmigrant), o el mundo que vivimos por Jordi Évole, Michael Robinson, Andrew Hill, Juan Cruz, Javier del Pino o Martin Boehm, entre otros.

También estarán presentes mujeres de reconocida trayectoria internacional como Jeanette Winterson; Leila Slimani, ganadora del premio Goncourt 2016, Hannah Rothschild, escritora, cineasta y presidenta del Patronato de la National Gallery, Helena Kennedy, baronesa Kennedy of The Shaws, abogada, periodista de televisión y miembro del Partido Laborista en la Cámara de los Lores; Jenny Valentine, la multipremiada autora; la dueña del River Café (estrella Michelin), y autora de varios superventas de cocina, Ruth Rogers; Martha Thorne, directora de los premios Pritzker y decana de la Escuela de Arquitectura de IE University; Marta Williams, una de las mayores expertas en liderazgo internacional, Susie Orbach; o Doris Salcedo, la artista internacional cuyas obras han sido expuestas en las principales galerías y museos del mundo.

Desde España, Elvira Marco, directora general de Acción Cultural Española, Charo Izquierdo, periodista y directora de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid o Elvira Sastre, una de las promesas de la poesía actual, completan el elenco.

Entre los nuevos nombres que se suman al cartel de autores invitados al Hay Festival Segovia 2017, se encuentran autores como el peruano Renato Cisneros, el novelista Azriel Bibliowitz, o la poeta y traductora, Juana Adcock. Se completa así la programación literaria de este año que contará con escritores de la talla de Jenny Valentine, Ben Okri, Jay Bernard, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina, Manuel Vilas, Dolores Redondo, Ray Loriga, Juan José Armas o Santiago Posteguillo, entre otros.

Como parte de la labor divulgativa y educativa del Hay Festival se han programado diversos talleres especializados. Igualmente, se desarrollarán campañas escolares para celebrar Aarhus39, el primer Hay Festival para Niños que tendrá lugar en octubre en la ciudad danesa de Aarhus, Capital Europea de la Cultura.