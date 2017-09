PP-A exige a Díaz que explique "dónde queda Andalucía" en el concepto de "nación de naciones" propuesto por Sánchez

5/09/2017 - 13:46

La parlamentaria andaluza y secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha exigido a la presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que explique "dónde queda Andalucía" en la nueva configuración territorial de "nación de naciones" planteada este martes por el líder socialista, Pedro Sánchez, y que "su partido se ha sacado de la manga".

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Málaga, Navarro ha considerado que "lo más grave" de ese nuevo concepto de modelo territorial es que "equipara España a comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco y Galicia, algo insólito" y ha criticado que esta propuesta, planteada por Sánchez durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, "viene a sumarse a la retahíla de ocurrencias e improvisaciones del PSOE sobre una cuestión tan clave".

"Esto demuestra que este señor vive en un delirio permanente y que su partido, por tanto, vive con él en una indefinición constante", ha indicado la dirigente 'popular', quien ha insistido en pedir a la presidenta andaluza "que se pronuncia al respecto" y explique esa nueva propuesta de modelo territorial y "cómo encaja con la que ella está ofreciendo a todos los partidos políticos en Andalucía para modificar el modelo de financiación autonómica".

Ha señalado que es "un momento clave" en el que la propia Díaz "está llamando a reunirse con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento para llegar a un acuerdo sobre una propuesta de modelo de financiación que elevar a nivel nacional".

"No sabemos si es que no ha hablado estos días con su secretario general, sospechamos que no lo hace habitualmente", ha apuntado Navarro, quien, al respecto, ha considerado que "no es muy lógico que en plena negociación de este acuerdo para elevar una propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica se hable de un nuevo modelo territorial".

Navarro ha indicado que se entiende que "cuando Díaz se reúne con los líderes de los partidos políticos en Andalucía hace una propuesta de financiación autonómica sobre la base de un estado de las autonomías que es lo que tenemos y lo que se establece en nuestra Constitución", preguntándose "cuál sería ese modelo de financiación en la 'nación de naciones' de Pedro Sánchez".

La dirigente 'popular' ha recordado que "la táctica permanente del PSOE-A durante décadas para conseguir arañar votos en nuestra tierra ha sido la confrontación con el Gobierno de España y ese victimismo en el que se acusa al Ejecutivo del PP constantemente de agraviar a Andalucía respecto a otras comunidades".

"¿Cómo se llama esto que acaba de hacer el señor Pedro Sánchez con Andalucía?", se ha cuestionado Navarro, insistiendo en si "no es agravio incluir en esa 'nación de naciones' a algunas comunidades y sacar a otras como por ejemplo Andalucía".

Para el PP-A, el PSOE "se ha convertido en una auténtica jaula de grillos donde no hay un día que no se improvise o se saquen propuestas insólitas debajo de la manga", recordando que Sánchez y el PSOE han hablado de plurinacional, de federalismo asimétrico "y se proponen cambios en la Constitución y nunca se concretan en nada".

Navarro ha indicado que en el PP andaluz "seguimos en nuestros planteamientos serios y constructivos" y ha señalado que "creemos que el mejor foro en el que todos podemos confluir para hacer cualquier propuesta es la Constitución, en la que lo que hay actualmente es un estado de las autonomías con grandes cotas de autogobierno para comunidades como la nuestra que está propiciando que el estado de bienestar tenga pilares sólidos".

Ha recordado que en la reunión mantenida este pasado lunes por el líder del PP regional, Juanma Moreno, con Díaz, "se puso nuevamente de relieve, estamos de acuerdo en abordar un gran pacto nacional, pero si es impulsado con propuestas desde Andalucía estaremos también en ellas, para abordar esa gran asignatura pendiente que es la financiación autonómica".

No obstante, ha concluido apuntando que junto a esa nueva financiación para que lleguen a Andalucía más fondos "también llegue una mejor gestión por parte de quien tiene que hacerlo que son los dirigentes de la Junta".