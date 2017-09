CCOO reclama información y propone medidas a la Junta sobre el accidente del incendio del hotel de Tarifa

5/09/2017 - 13:54

El sindicato CCCO ha reclamado información a la Junta de Andalucía en relación con el transformador donde se produjo el incendio en el hotel de Tarifa (Cádiz), a la vez que ha propuesto medidas en relación a la investigación del siniestro y la prevención de hechos similares.

CÁDIZ, 5 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el sindicato en una nota, el escrito registrado recoge en sus primeros apartados una descripción de los hechos ocurridos, la normativa de aplicación ante este tipo de instalaciones, así como las inspecciones a las que están obligadas las empresas titulares de las mismas y otros aspectos de carácter técnico que deben tenerse en cuenta en la gestión de este tipo de instalaciones y en la prevención de accidentes y minimización de riesgos.

Desde CCOO han hecho constar igualmente "su perplejidad" por las manifestaciones públicas de los responsables de la compañía Endesa, en las que indicaban que "habrían abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, a la vez que lo calificaban como una incidencia fortuita y totalmente excepcional", algo que el sindicato ha considerado "cuanto menos inoportuno si se tiene en cuenta que las distintas investigaciones no se han dado por concluidas", ha indicado la secretaria general de CCOO en Cádiz, Lola Rodríguez.

El sindicato no ha entendido "con qué intención la dirección de la empresa hace este tipo de aseveraciones si no es con la de manipular a la opinión pública sobre la peligrosidad de este tipo de instalaciones". Por otro lado, ha apuntado que "los accidentes no son casuales, sino que vienen motivados por unas causas, sobre las que se puede incidir para minimizar el riesgo y sus consecuencias cuando no es posible eliminarlo totalmente".

De hecho, han continuado apuntando que "creer que los accidentes son debidos a la fatalidad o a la suerte es un grave error, sería tanto como considerar inútil todo lo que se haga en favor de la prevención de riesgos en el trabajo y reglamentación industrial y aceptar el fenómeno del accidente como algo inevitable y fortuito", ha sostenido la secretar Lola Rodríguez.

Rodríguez ha reclamado a la Junta en su escrito que le facilite una serie de informaciones tales como la documentación que acredite que por parte de Endesa se ha realizado el mantenimiento, verificaciones periódicas e inspecciones de las instalaciones, el documento donde se relacionen las desviaciones detectadas en las verificaciones periódicas y fecha de cierre de la subsanación o la ficha de datos de seguridad del aceite utilizado en los transformadores.

De igual manera, el sindicato ha trasladado una serie de propuestas de actuación dirigidas a la investigación de las causas del accidente y a la adopción de medidas correctoras que eviten la repetición de siniestros de la misma naturaleza.

Entre estas medidas destacan la petición para que la Junta haga un estudio de todos los centros de transformación, su ubicación y posibilidad de trazar una zona de seguridad, considerándola zona de riesgo.

Por otro lado ha pedido que estudien medidas de seguridad para instalación de dispositivos en los seccionadores en vacío, de forma que impida su apertura en carga, evitando la posibilidad de la apertura inadvertida en carga de un seccionador y el consiguiente riesgo de arco eléctrico o la instalación de chapa metálica en las celdas que contengan seccionadores, interruptores de maniobra, de forma que en caso de explosión impida la proyección del arco eléctrico al exterior.

De igual manera, y dada la "gravedad" del accidente e independientes de las comisiones actuales que analizan la accidentalidad periódicamente, CCOO ha propuesto "la creación de una comisión específica que investigue, analice causas y proponer medidas correctoras, para que este tipo de accidentes no se vuelvan a repetir".

Recordar que el accidente en el transformador del hotel de Tarifa resultaron fallecidas dos jóvenes de 33 y 32 años de Tarifa y Facinas que resultados heridas con quemaduras en el 90 por ciento de sus cuerpos y cinco heridos que se encuentran ingresados en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla.