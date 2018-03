De juana. bermejo espera que de juana declare para que nadie crea que hay una "persecución" en su contra

MADRID, 12 (SERVIMEDIA) El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo hoy que sería "muy deseable" que el etarra José Ignacio de Juana Chaos comparezca en la Audiencia Nacional, ya que es la forma de que nadie crea que hay una "persecución" en su contra.

En declaraciones a Onda Cero, Bermejo señaló que sería "conveniente" que el etarra compareciera y que los jueces pudieran resolver, ya que la declaración en sede judicial de este terrorista "no prejuzga nada".

"Simplemente", afirmó el ministro, "tiene que venir a declarar sobre algo tan importante como si es él o no el autor de algo que pudiera ser delictivo. Yo no entraré ni saldré acerca de si lo es o no. Conviene poner las cosas en su sitio en todo caso. Lo que está ocurriendo es otra cosa".

El titular de Justicia añadió que la Justicia ha puesto en busca y captura a De Juana porque no ha comparecido. En este sentido, afirmó que "sería muy deseable que compareciera y que se evitara otro episodio más que puede dar lugar a que alguien piense que hay una persecución contra nadie".

Bermejo destacó que "se trata de una actuación judicial muy normal y sería bueno que esta persona compareciera ante el llamamiento judicial".

