PP exige a Espadas responder a su propuesta fiscal y pone en valor el ahorro para ciudadanos de barrios medios

5/09/2017 - 14:24

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha criticado la "ausencia" de respuesta por parte del gobierno del socialista Juan Espadas a la propuesta hecha en julio por su formación para las ordenanzas fiscales del próximo año, que suponía una revisión a la baja de 42 tributos por valor de 25,5 millones de euros, y ha puesto diez ejemplos teóricos, "pero incardinados en la realidad", sobre los beneficios que tendría su aplicación, con ahorros de entre 1.000 y 7.000 euros para un ciudadano medio o de hasta 200.000 euros para una empresa, según sus estimaciones.

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, Pérez afirma que un alcalde "serio habría respondido o tomado en consideración la propuesta solvente" realizada desde el PP, a la par que ha lamentado que Espadas no le haya concedido aún una reunión. "No seré yo el que reclame una reunión con Espadas todos los días, pero sí debería decir si tiene a bien recibir al portavoz del PP", agrega.

El popular insiste en que su iniciativa fiscal supondría que el Ayuntamiento ingrese menos y amortice menos deuda con las entidades financieras a cambio de "dejar más dinero en los bolsillos del ciudadano" para que éste lo reinvierta en la ciudad a través de un aumento del consumo. "¿Para qué recaudar más dinero del que después gasta?", se pregunta, agregando que "todos los años se dejan sin gastar 120 millones de euros".

En su opinión, se trata de una propuesta "sensata, viable, que beneficia a todos los sevillanos y provoca un efecto llamada a empadronarse Sevilla, que estaría así en la media de presión fiscal europea". Así, ha desgranado una serie de ejemplos de "familias medias de barrios medios" sobre cómo pagarían menos impuestos los ciudadanos, lo que "les haría la vida más fácil, más barata y tendrían mayor capacidad de ahorro y de gasto".

"FAMILIAS MEDIAS DE BARRIOS MEDIOS"

Entre estos, menciona que una familia con tres hijos del Barrio San José Obrero, con una vivienda de valor catastral de 56.000 euros, con una renta anual de 61.000 euros y con una herencia de un piso con un valor de 22.000 euros por fallecimiento de un familiar, podría dejar de abonar 3.687 euros, al ahorrarse 299 euros en el IBI, 19 euros en la tasa de basura, 2.880 euros en Plusvalía y otros 450 euros más en tasas de licencias de obras y documentación necesaria por una obra para reformar su vivienda.

También, pone como ejemplo una madre de 28 años con un hijo de tres que se empadronan en Sevilla en un inmueble de la calle Urbión por valor de 30.000 euros y que alquila un local y se hace autónoma. Esta familia ahorraría 1.095 euros, según detalla, en concepto de IBI (22 euros), tasa de basuras (36 euros), IBI del local del negocio (891 euros), tasa de basuras del local (12 euros) o en el ICIO (110 euros), tras hacer una obra de adaptación del espacio de 10.000 euros.

Asimismo, señala que una mujer que hereda un inmueble en Triana donde se desarrollaba una actividad empresarial, de la que se hace cargo, podría ahorrarse 5.792 euros en Plusvalía y 1.146 euros en el IBI del local, entre otros; mientras que un joven de 25 años que hereda la mitad del bar de su padre en la Macarena --el otro 50% es de la madre--, de diez metros cuadrados y con cuatro veladores, obtendría un ahorro de 732 euros en Plusvalía, 52 euros en el IBI del negocio, 400 euros en la tasa de basuras del local y cinco euros en la tasa de veladores.

Por último, se indica que una cadena hotelera que compre un edificio en el centro, valorado en cinco millones, y donde hará una obra de adaptación de seis millones, podría ahorrarse 105.000 euros por la licencia de obras, 30.000 por el ICIO y 8.480 euros por el IBI, mientras que el vendedor dejaría de pagar al Ayuntamiento 207.000 euros en concepto de Plusvalía.

RECLAMACIÓN DE LA PATRICA

Recuerda que su propuesta fiscal establece que esos 25,5 millones de euros que los sevillanos dejarían de abonar al Ayuntamiento serían obtenidos con una fase del plan contra el fraude fiscal (5,7 millones); ajustando las previsiones de cobro de impuestos a la realidad, sin previsiones a la baja (4,7 millones); 570.000 euros de enajenaciones previstas y el abono de 14 millones de euros por la actualización de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica).

Al respecto, Pérez advierte de que no se están reclamando las actualizaciones no realizadas por la Junta de Andalucía desde 2013, sino la actualización que afirma que corresponde por ley para el próximo año, por valor de 14 millones. Para que esto se realizara, "se necesitaría un alcalde valiente y con liderazgo, algo que Espadas no ha demostrado hasta el momento", afirma el portavoz popular, que anuncia que su formación llevará esta reclamación al Pleno municipal y, posteriormente, al Parlamento andaluz para que la Administración regional "escuche a Sevilla".