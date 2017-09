El PSOE tilda de "fracaso" reactivar el concurso del 010 que ZeC "paralizó de forma irregular"

5/09/2017 - 14:23

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha calificado de "estrepitoso fracaso" la decisión que baraja el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) de volver a reactivar el concurso de licitación del 010 que "paralizó de manera irregular en 2015, cuando llegó al Gobierno de la ciudad".

ZARAGOZA, 5 (EUROPA PRESS)

Para los socialistas esta opción, "supone un reconocimiento de que la gestión del consejero municipal de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, sido un "fracaso que solo ha servido para perder tiempo, marear la perdiz, y perjudicar al servicio y a las trabajadoras" de este servicio de atención telefónica.

La concejala de Servicios Públicos del PSOE, Marta Aparicio, ha recordado que fue Cubero quien paralizó "por las bravas" un proceso que solo estaba pendiente de la adjudicación y, a partir de ahí, "solo ha logrado enredar la madeja, generar inseguridad jurídica, afectar al servicio y de paso a las trabajadoras que, gracias a sus gestiones, ahora trabajan sin cobrar y sin contrato, en la más absoluta inseguridad laboral".

Aparicio ha expresado su asombro por las "graves acusaciones" que Cubero ha vertido contra la jueza que decretó las cautelares sobre el rescate del 010 que el Gobierno de ZeC aprobó de manera unilateral.

"Lo cierto es que su lenguaje de excesos no es más que una huida hacia adelante para maquillar el más absoluto fracaso de sus política que después de muchos debates, tensiones, de muchos pronunciamientos y de la judicialización del proceso, llega al punto de partida".

Al respecto, ha señalado que Cubero "de hecho, no opta ni por formular un nuevo concurso para ajustar otro tipo de condiciones sociales para no retrasar un proceso. No está mal que ahora le apremie el tiempo", ha observado.

Marta Aparicio ha censurado además que el funcionamiento democrático del Ayuntamiento sea una "entelequia" en Zaragoza, "como lo demuestra el hecho de que ninguno de los informes que solicita Cubero, y que supuestamente se remiten al Juzgado Número 4, lleguen al conocimiento de la oposición".