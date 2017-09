Impulso Municipalista nace en La Rioja con vocación de "un cambio" democrático trabajando "con los ciudadanos"

5/09/2017 - 14:29

"Dar la vuelta a la situación, cambiar la democracia trabajando no para, sino con la ciudadanía, para responder a los intereses de todos desde los municipios". Así se resume la vocación con la que nace en La Rioja la nueva Plataforma Impulso Municipalista, que este martes se ha presentado en Logroño con la presencia de buena parte de sus hasta el momento 82 firmantes.

LOGROÑO, 5 (EUROPA PRESS)

Como ha apuntado uno de los portavoces de la Plataforma, Javier Granda, "hemos tomado la decisión de constituirla porque lo que existe no nos gusta, no tenemos ningún apego a lo que se hace en la política, queremos un cambio impulsado desde los municipios en común con los ciudadadanos, trabajando con ellos y no para ellos".

En sus palabras, los políticos están "alejados de lo que realmente ocurre" y sus decisiones "solamente están motivadas por el dinero". Una situación que se plantea, a su juicio, no solamente en los ayuntamientos "sino también en el Parlamento de La Rioja". Una situación que deja a los ciudadanos en situaciones de "desigualdad, precariedad, desánimo y falsa ilusión que les tiene atenazados".

Esta "tristeza" general provoca "que se empiece a culpar de lo que ocurre al que tenemos al lado, en vez de señalar a los gobiernos y a los políticos". Algo que quieren cambiar desde la Plataforma "trabajando en común por los intereses de todos los ciudadanos, desde abajo, desde los municipios". Y comenzando por situaciones "graves" como "esos 10.000 jóvenes que están dejando la comunidad, algo lamentable".

Para Granda, responde "a una falta total de valores de los gobiernos", para los que solo cuenta "el dinero". "Ayer mismo, el responsables de Deportes de la ciudad decía que la llegada de la Vuelta a Logroño traerá 600.000 euros, una vez más, el dinero. Pero eso ¿repercute en quienes trabajan en precario? Se lo quedan las empresas, y, a más dinero, más desigualdad", ha afirmado.

En sus palabras, "nos acusarán de radicales, y tendrán razón, somos radicales porque vamos a la raíz del problema, pero no somos violentos como pretenden tacharnos desde la derecha". Y, sobre todo, "somos autónomos", ha recalcado, por lo que "no vamos a aceptar subvenciones ni ningún tipo de tramps ni dependencia de ningún gobierno". "Lo primero, la gente, como se vio en la manifestación de Barcelona", ha dicho.

Por su parte, otra portavoz de la Plataforma, Raquel Ramírez, ha destacado que "no nacemos con un interés electoral, sino de cambiar las reglas de la democracia y sanearlas en el ámbito municipal", por lo que ha insistido en que los por ahora 82 firmantes "solo nos representamos a nosotros mismos".

Del trabajo de meses, "en una confluencia lógica por la coincidencia en muchas cosas, después de mucho trabajo juntos en otras plataformas", surge Impulso Municipalista, que propone, como principios, "la autogestión municipal, la democratización, la participación, el empoderamiento de los agentes sociales", todo ello, con la vista puesta en que los municipios "son las unidades básicas de la convivencia".

"Buscamos la soberanía municipal, que ahora mismo está muy atacada", ha afirmado Ramírez, quien ha apostado por "mover el desarrollo local, y, especialmente, el desarrollo rural, en el que ninguna política ha ido a la raíz", que ha centrado en la despoblación "e incluso, en la imposibilidad del propio desarrollo humano".

Frente a ello, "un modelo económico y productivo basado en el medio local" y una gran atención centrada en "el medio ambiente, en figuras ancestrales que se están destruyendo también muchas veces por el tema económico". "Pensamos en el Amazonas, que también, pero perdemos de vista lo que ocurre con nuestros montes o con nuestro subsuelo con la extracción de gas", ha señalado.

Todos estos principios conforman la base de la Plataforma Impulso Municipalista, "estando pendientes de las personas y de su entorno, más que del tema económico y del dinero", un movimiento además "que está abierto, ojalá que haya aún por unirse muchas personas y muchos municipios, para recuperar entre todos espacios de participación".