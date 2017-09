Medio centenar de personas denuncian haber sido víctimas de una oferta de trabajo falsa en la vendimia

5/09/2017 - 14:34

Medio centenar de personas han denunciado haber sido víctimas de una supuesta oferta para trabajar tres meses en la vendimia francesa. Los afectados, que entregaron 85 euros para el viaje y los primeros trámites, se han quedado esta madrugada en Jaén capital esperando el autobús que debería haberlos llevado hasta Francia para comenzar a trabajar.

JAÉN, 5 (EUROPA PRESS)

Uno de los afectados, Daniel Moreno, ha indicado a Europa Press que hace días recibió una llamada del encargado de una finca situada cerca de la ciudad francesa de Montpellier para ofrecerle un contrato de tres meses en la vendimia. Con anterioridad Moreno se había anunciado en distintos portales de Internet ofreciéndose a trabajar en el campo, de ahí que no le extrañara la oferta recibida.

"No me lo pensé dos veces. Necesitaba trabajar y pague los 85 euros que me pidió para el viaje y los primeros papeleos", ha señalado Moreno.

En principio iba a viajar el día 1 de septiembre, pero por distintas excusas el viaje se fue alargando hasta que finalmente lo citaron a las tres menos cuarto de esta madrugada en la céntrica plaza de Las Batallas, en Jaén capital.

Allí se han dado cita medio centenar de personas de diversos puntos de la provincia de Jaén como Rus o Sabiote, entre otros, que habían pagado también los 85 euros y que esperaban la llegada del autobús que los llevara a Francia.

Varias horas han estado esperando hasta comprobar que lo que pensaban que era un simple retraso se ha convertido en "una auténtica pesadilla". Por indicación de la Policía Local, parte del medio centenar de afectados se ha dirigido a la Comisaría de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia.

Moreno ha señalado que la persona que contactó con él respondía al nombre de Elías Jiménez, aunque "a estas alturas nos imaginamos que es un nombre falso y que su fotocopia del DNI también es falsa". Ahora todas las conversaciones mantenidas por WhatssApp con el supuesto encargado de la finca deberán ser entregadas a la Policía para dar curso a la correspondiente investigación.

Desde la Policía Nacional se ha confirmado que unas 40 personas se han personado a primera hora de la mañana de este martes para denunciar haber sido víctimas de una supuesta oferta falsa de trabajo. En Comisaría se han abierto diligencias y se está a la espera de que los afectados presenten las correspondientes conversaciones y pruebas que permitan la formalización de la denuncia.

Las primeras gestiones realizadas en otras provincias de la geografía andaluza, incluso de fuera como es el caso de Murcia, apunta inicialmente a que podría haber más afectados por esta presunta estafa, aunque la investigación deberá determinar si el autor es el mismo o hay varios que, aprovechando el tiempo de la vendimia, están ofreciendo trabajos falsos para quedarse con el dinero que piden a los temporeros para costear su viaje y los primeros trámites.

Moreno ha indicado que él mismo se ha encargado de averiguar que la empresa de autobuses que debería haberlos recogido es de Canarias y que no presta servicio fuera de la isla. Ahora solo queda que "se sepa lo que nos ha pasado, que todos denunciemos y que esto no vuelva a pasarle a nadie".