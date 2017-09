Ramón Espinar niega que se estén "matando" dentro de Podemos y critica que se monte "un drama" en torno a la Comisión

5/09/2017 - 14:41

El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid y portavoz de Unidos Podemos en el Senado, Ramón Espinar, ha negado este lunes que dentro de Podemos se estén "matando", manifestando que esta afirmación está "lejos de la realidad" y criticando que se monte "un drama" en torno a las decisiones independientes que toma la Comisión de Garantías en la vida orgánica del partido.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha aseverado en una intervención en La Sexta, recogida por Europa Press, tras mostrar su malestar por cómo se cuentan las informaciones. El parlamentario madrileño ha explicado respecto a la polémica de la Comisión de Garantías por los Estatutos que, en Vistalegre II, la Asamblea Ciudadana de Podemos mandató a la nueva dirección para hacer un nuevo reglamento interno.

"Los estatutos se hacen y el Comité corrige algunos elementos en virtud de lo que ha pasado en la asamblea. Y dentro de la Comisión de Garantías, se abre un expediente --disciplinario-- a su presidenta --Olga Jiménez-- . Es una decisión dentro de Garantías y no tengo ningún problema en eso", ha reseñado.

Tras ello, ha recalcado que "Podemos es la única fuerza política en este país en el que la Comisión de Garantías no la pone la dirección, sino la gente que la vota para que funcione con independencia y haga su trabajo con independencia".

"Como es así, no me voy a pronunciar sobre el expediente ni sobre los estatutos. Estos a favor de los estatutos, sí, y de la potestad de la comisión para intervenir en la vida organizativa de Podemos. Pero sobre todo no estoy a favor de que se cuente como si fuera un drama", ha espetado.