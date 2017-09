Rubalcaba achaca la petición de cese de Ramón Ruiz a sus "posiciones" sobre el PSOE

5/09/2017 - 14:51

"Cuando el PSOE lleva sus discrepancias internas a los gobiernos, está cometiendo un gravísimo error", ha opinado en las redes sociales

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El cántabro Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente y exministro del Gobierno y exsecretario general del PSOE, ha defendido el trabajo de Ramón Ruiz como consejero de Educación, Cultura y Deporte y ha achacado la petición de cese de la actual Dirección regional socialista de Pablo Zuloaga, no a la labor desempeñada por éste en su cargo sino a sus "posiciones" sobre cuestiones internas del partido.

"El cese, pues, no es la consecuencia de su tarea como consejero, que ha sido reiteradamente alabada por los distintos sectores educativos. Es, simplemente, el resultado de sus posiciones en los debates recientes de nuestro partido. ¿Cómo se lo vamos a explicar a los ciudadanos de Cantabria?", ha opinado Pérez Rubalcaba a través de una publicación en su página de Facebook.

En ella, Pérez Rubalcaba se pregunta si Ruiz, cuyo petición de cese se acordó ayer en la Ejecutiva del PSOE cántabro, ha desarrollado su tarea de consejero "de forma insatisfactoria"; si ha "incumplido" el programa del Gobierno PRC-PSOE o si ha olvidado en su gestión en materia educativa los "principios y valores" socialistas. "No, no y no", se ha respondido.

"Cuando el PSOE lleva sus discrepancias internas a los gobiernos, está cometiendo un gravísimo error", ha concluido.

OTRAS VALORACIONES

La publicación de Pérez Rubalcaba ha recibido el respaldo en las redes sociales de algunos socialistas, como Estela Goikoetxea, la joven que ejerció de telonera en la presentación oficial de Susana Díaz como candidata a liderar el PSOE y que tuvo que presentar su dimisión directora del Observatorio de la Salud Pública de Cantabria tras saberse que mintió en su currículum, donde decía que era licenciada en Biotecnología pese a no haber acabado sus estudios.

"Al 100% con las palabras de @_Rubalcaba_ sobre el cese de Ramón Ruiz, el mejor consejero de Educación que podíamos tener", ha opinado.

Otros, por ejemplo, como Silvia Abascal, afín a la exlíder del PSOE Eva Díaz Tezanos y cuyo cese como portavoz del grupo parlamentario se anunció hace unos días, también ha retwitteado informaciones relativas a las palabras de Pérez Rubalcaba aunque sin añadir ningún comentario al respecto.

Por ejemplo, otros socialistas, como el exsecretario de Organización del PSOE de Cantabria, Javier Incera, también afín a Díaz Tezanos, ha publicó ayer en Twitter de forma genérica: "Hoy recuerdo el cuento del cuco que pone el huevo en nido ajeno y expulsa de este a sus hermanos. El cuco de mi cuento echa hasta a su madre", afirmó.

Desde otros partidos, las peticiones de cese decididas ayer por la Ejecutiva --la de Ramón Ruiz como consejero y la de Salvador Blanco y Rosa Inés García, como directores de Sodercan y MARE-- también han sido valoradas por otros partidos.

Así, el portavoz del PP, Íñigo Fernández, las ha considerado como una "moción de censura" del propio PSOE contra la parte socialista del Gobierno regional y una "viva imagen del fracaso" del bipartito PRC-PSOE. Sobre Ruiz, Fernández ha afirmado que le merece "mucho respeto" en lo "político", lo "profesional" y lo "personal".

También se ha referido a la petición de cese de Salvador Blanco y lo ha considerado un "guiño" del PSOE a Podemos.

Por su parte, Podemos también se ha pronunciado por estas dos peticiones de cese.

Así, por ejemplo, el diputado de Podemos y exsecretario general de la formación morada en Cantabria José Ramón Blanco preguntaba a través de Twitter al líder del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, si "quería quitar al consejero de Educación por una gerra interna y no en base a su gestión". "No tiene sentido", ha añadido.

También, sobre la propuesta de cese de Salvador Blanco, el podemita ha publicado: "Si al final destituyen a Salvador Blanco, bien hecho @Pablo_Zuloaga, Lo siguiente q Sodercan vuelva a Industria".

El exsecretario general de Podemos Cantabria Julio Revuelta ha señalado en Twitter que "tras más de un año pidiendo el cese de Salvador Blanco por las irregularidades en su gestión en Sodercan parece que por fin se impone la lógica".

Y el actual coordinador de Podemos Cantabria hasta que se eliga nuevo secretario general del partido, Alberto Gavín, ha aseverado "no olvidemos quien le nombró y mantuvo todo este tiempo: @RevillaMiguelA que miró a otro lado. Ni a @EvaDiazTezanos que ató a él su gestión".