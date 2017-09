Un estudio constata que los cultivos ecológicos incrementan la biodiversidad de las viñas

5/09/2017 - 14:55

Es un proyecto pionero en la Península Ibérica realizado por el Museo de las Ciencias Naturales de Granollers

GRANOLLERS (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El Museo de Ciencias Naturales de Granollers, por encargo de la Denominación de Origen Calificada (DOC) Priorat, ha elaborado un estudio que ha constatado que los cultivos ecológicos incrementan la biodiversidad de las viñas.

Se trata de un trabajo, titulado 'Effects of organic and conventional crop management on vineyard biodiversity', que es pionero en la Península Ibérica y en el que se han estudiado una veintena de viñas de la DOC Priorat entre 2013 y 2014, inventariando y comparando la riqueza entre unas y otras, según ha informado el museo en un comunicado.

En total se han catalogado 168 especies de plantas, 47 de mariposas diurnas y 242 de nocturnas, siendo más importante la incidencia en estos organismos, y 33 especies de pájaros; además se ha comprobado que el tipo de tratamiento que se aplica para controlar las plagas condiciona la biodiversidad y la de su entorno.

El estudio también ha concluido que el Priorat por su "mediterraneidad y baja densidad de zonas urbanas, es y debe seguir siendo una gran reserva de biodiversidad", independientemente del tipo de cultivo, aunque el ecológico refleja una diversidad más elevada.

Es la primera investigación en la Península Ibérica, publicada en la revista especializada 'Agriculture, Ecosystems and Environtment', que ha usado parámetros de biodiversidad para hacer una comparativa entre viñas cultivadas de forma convencional y terrenos de agricultura estrictamente ecológica.