Maíllo (IU) cree que la precandidatura de Pérez Tapias para la XXI Asamblea "no refleja división, sino pluralidad"

5/09/2017 - 14:57

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha dejado claro este martes que el hecho de que José Luis Pérez Tapias haya anunciado que encabezará, de cara a la XXI Asamblea que IULV-CA celebrará los próximos días 7 y 8 de octubre, una precandidatura alternativa a la suya que los impulsores del documento 'Por una IULV-CA fuerte y autónoma para cambiar Andalucía' han decidido presentar a los órganos de dirección que se elegirán en dicho cónclave, "no refleja división, sino pluralidad".

HUELVA, 5 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en Huelva, y preguntado por este asunto, Maíllo ha precisado que "no habría entendido que no hubiera habido debate en estos momentos que son cruciales", indicando además que su organización "tiene que enorgullecerse de la pluralidad y de las normas que ha realizado para propiciar precisamente ese debate", ya que para presentar un documento alternativo "hace falta el uno por ciento de los avales porque somos un instrumento al servicio de la sociedad andaluza y no para mirarnos nuestro ombligo".

"Hemos hecho un documento participado con 200 personas en el que hay una voluntad de consenso, pero si hay compañeros que prefieren presentar un documento alternativo, yo lo celebro porque del debate político siempre se sale fortalecido", ha remarcado Maíllo.

Antonio Maíllo ha asegurado que el objetivo es "transmitir a los andaluces que nosotros estamos dispuestos a conformar un bloque para gobernar Andalucía con más gente y cambiar las políticas ante un gobierno que está agotado, como es el de Susana Díaz, el cual no tiene voluntad para hacer reformas estructurales para transformar Andalucía".

Por último, y preguntado por este asunto, se ha referido a la decisión del coordinador provincial de IU en Huelva, Pedro Jiménez, de no presentarse a la reelección en la próxima asamblea provincial, por lo que dejará la dirección de la formación en la provincia tras 17 años al frente.

Al respecto, ha asegurado que lo considera "un referente político y una persona extraordinaria que nos ha dado fortaleza en momentos difíciles", no obstante cree que es "una decisión lógica de una de las personas más honradas que hemos podido encontrar".