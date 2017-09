Todos los grupos menos el PP apuestan por limitar las propuestas en el Debate de Política General para agilizarlo

5/09/2017 - 15:06

PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos apuestan por limitar las propuestas que los grupos puedan presentar en el Debate de Política General que se celebra la próxima semana en las Corts Valencianes para hacer la sesión más ágil, evitar el "filibusterismo" político y mejorar su calidad, así como hacerlo más atractivo para los ciudadanos, una propuesta a la que el PP se opone, al estar en contra de "limitar el debate".

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El Debate de Política General tendrá lugar la próxima semana y este viernes, tras el pleno extraordinario, se celebrará una Junta de Síndics para aclarar la organización del mismo y si finalmente sale adelante la limitación de las propuestas de resolución o hacer un parón de 24 horas para estudiar esas propuestas antes de ser debatidas, así como la participación de los cuatro exdiputados de Ciudadanos.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha indicado que intentarán buscar la unanimidad en las decisiones y ha manifestado que, dado que los cuatro ex de Ciudadanos tienen "sintonía ideológica y se fueron a la vez" lo razonable, si así lo argumentan, es que dado que tienen derecho a la explicación de voto se les adjudique un tiempo determinado y puedan repartírselo.

La portavoz adjunta de Compromís, Mireia Mollà, ha resaltado la necesidad de regular el debate porque el reglamento, más allá de apuntar cuándo debe celebrarse, deja margen no escrito para que los grupos negocien. Ha explicado que se encargó a los letrados un informe para analizar qué ocurre en debates similares en otros parlamentos y en siete de ellos las propuestas a presentar están limitadas.

No obstante, ha lamentado que el PP hizo un "chantaje surrealista" al vincular esa cuestión a que se habilitara el mes de agosto para responder a las preguntas parlamentarias, algo que no es posible por cuestiones de personal.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha remarcado que el debate está "perfectamente ordenado por el reglamento" y ha indicado que están dispuestos a negociar el parón de 24 horas pero no la limitación: "¿Qué es esto de limitar el debate? Es como decir que porque los juzgados están atascados solo se va a admitir el 25% de las demandas".

El hasta ahora síndico de Podemos, Antonio Montiel, ha señalado que aunque en sí no están a favor de limitar el derecho parlamentario, están en contra del "filibusterismo político" que lleva a grupos a "meter resoluciones hablando del campanario de mi pueblo". A su juicio, hay que "introducir racionalidad si queremos que sea de utilidad".

Por último, la portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, ha resaltado la necesidad de cambiar este debate que es "endogámico" e intentar hacerlo de interés para la ciudadanía y ha indicado que Compromís y su formación han llegado a un acuerdo para plantear la posibilidad de que se pudieran presentar unas 100 propuestas por parte de todos los grupos, lo que supone "un avance".

Sobre la participación de sus exdiputados, ha incidido en que su grupo se remite al reglamento y este no permite que formen grupo al no haber formado parte de una coalición antes de haberse ido al grupo de no adscritos.