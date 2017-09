El Link by UMA-Atech acoge la segunda edición de la escuela de verano sobre arte digital

5/09/2017 - 15:06

Participantes de 13 nacionalidades asisten a esta iniciativa conjunta de la Universidad de Málaga y de Berkeley

MÁLAGA, 5 (EUROPA PRESS)

Participantes de 13 nacionalidades distintas asisten estos días a la segunda edición de la 'Summer School on Digital Art History: Data-Driven Analysis and Digital Narratives', una iniciativa conjunta de la Universidad de Málaga (UMA) y la Universidad de Berkeley que coordina el Departamento de Historia del Arte que se desarrolla en el edificio Link by UMA-Atech.

El acto de bienvenida ha contado con la presencia del vicerrector de Innovación Social y Emprendimiento, Rafael Ventura, y del director de Secretariado de Innovación Social, José María Alonso.

El objetivo de esta escuela de verano es "indagar en las posibilidades que tienen las estrategias basadas en el análisis y visualización de grandes conjuntos de datos, y las metodologías digitales en su conjunto", para configurar nuevas historias que expliquen los procesos culturales desde perspectivas inéditas.

Para ello, el curso cuenta con un equipo de especialistas internacionales conformado por Greg Niemeyer y Justin Underhill, de la Universidad de Berkeley, y Harald Klinke, de la Ludwig- Maximilians Universität de Múnich.

A lo largo de los diez días que dura el curso, los participantes trabajarán en diferentes proyectos que serán públicamente presentados en la última jornada, el 13 de septiembre, según ha detallado la UMA en un comunicado. El seguimiento del curso se puede realizar a través de la página web historiadelartemalaga.uma.es/dahss17/en/, en la que se publicarán actualizaciones periódicas de los progresos.