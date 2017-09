Puig asegura que la salida de la Volvo desde Alicante es "rentable" socialmente aunque generará déficit

5/09/2017 - 15:21

El 'president' anuncia una colaboración con la ONG Open Arms con exposiciones para recordar la tragedia que vive el Mediterráneo

ALICANTE, 5 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que la próxima edición de la Salida de la Vuelta al Mundo a Vela Volvo Ocean Race, que se celebrará en Alicante del 11 al 22 de octubre, debe ser un "escaparate del potencial" de la Comunitat Valenciana que debe ir acompañado de "valores" como la solidaridad, la sostenibilidad social y la ecología.

A su juicio, es un evento "rentable" socialmente, pero ha evidenciado que, con mayor financiación, se podrán realizar "más inversiones" y ha señalado que "a día de hoy" se puede "garantizar" que el evento generará "un déficit sustancialmente inferior a la pasada edición".

Puig ha anunciado que la Generalitat dispondrá de un pabellón de 600 metros cuadrados para mostrar la realidad de la economía de la Comunitat Valenciana y, al mismo tiempo, ha indicado que desea que la salida de la Volvo se convierta en el "nexo de unión" entre los valencianos, para lo que ha anunciado que se hará efectiva durante esos 12 días la bicapitalidad de la Comunitat Valenciana entre València y Alicante.

CAMBIO DE FECHAS

Además, a preguntas de los medios en la oficina del Prop en Alicante sobre el futuro de la salida tras la posibilidad de que se produzca cada dos años y no cada tres como hasta ahora, Ximo Puig ha manifestado que en estos momentos "hay un acuerdo y ese es el que hay que valorar".

Al término de la reunión del Comité Institucional de la Volvo Ocean Race, el jefe del Consell ha subrayado que se está estudiando ese propuesta de cambio de fechas, y ha precisado que el objetivo ahora es que la edición de este 2017 "salga lo mejor posible" y sea la "mejor de la historia" y que sume "todas las sinergias de la Comunitat y de Alicante".

No obstante, ha indicado que las posibilidades económicas de la Comunitat "son las que son" y, aunque ha esperado que "sean algunas más", ha emplazado a que se produzca un nuevo acuerdo sobre financiación autonómica para "en un momento determinado hacer inversiones en ámbitos como el deporte". "En cualquier caso nuestra voluntad es de acuerdo", ha señalado.

Ximo Puig ha puesto en valor que voluntarios participen en el desarrollo de las jornadas y ha confiado que el Puerto de Alicante se convierta en "un faro" al que se acerquen "muchos visitantes" para conocer "nuestra cultura".

El presidente ha sostenido, no obstante, que la salida no puede "pasar de largo" de la tragedia que se está viviendo en el Mediterráneo y ha anunciado un acuerdo de colaboración con la ONG Open Arms con exposiciones y para "evidenciar que Alicante es solidaria y una tierra de acogida que no puede dejar pasar la desventura".

"Uno de los valores fundamentales es la solidaridad y por eso no podemos celebrar un evento de estas características sin tener en cuenta que el mar Mediterráneo que es un mar de encuentro y de unión de culturas, está generando tristeza y muerte", ha continuado y ha recordado que el Consell mantiene una "ayuda a los refugiados" y ha incidido en que acudirá a Alicante el velero 'Astral', "símbolo de la lucha contra la sinrazón".

"Acciones para evidenciar que Alicante y la Comunitat es una tierra de paz y solidaria y de acogida", ha mantenido Puig que ha denunciado que es "miserable" no dejar a las generaciones futuras un mundo "mejor del que encontramos" y ha dicho que "por lo que está pasando en los mares no es así".

COMERCIO

Preguntado sobre el decreto que fija el 15 de septiembre cómo último día de libertad comercial para los grandes centros y ante la posibilidad de que estén cerrados durante la celebración de la salida de la Volvo, Puig ha afirmado que el próximo lunes, 11 de septiembre, hay una reunión del Observatorio del Comercio donde ha augurado que podría salir un acuerdo.

"Creo que hay una voluntad manifiesta, desde luego por parte del Ayuntamiento y de la Generalitat, de llegar a un acuerdo. Creo que habrá un acuerdo y en base a ese se tomarán las decisiones mejores para la ciudad", ha contestado.