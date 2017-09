Galicia prevé una "mayor financiación" para dependencia, tras abrirse el Estado a aumentar su aportación al 50%

5/09/2017 - 15:23

Rey Varela destaca el "amplio consenso" en la reunión en Madrid y espera una reforma de la ley para mejorar su funcionamiento

Rey Varela destaca el "amplio consenso" en la reunión en Madrid y espera una reforma de la ley para mejorar su funcionamiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha destacado el "amplio consenso" alcanzado este martes en la reunión de la comisión para el análisis del sistema de dependencia en España --celebrada en Madrid--, en donde el Estado se compromete a ir "equiparando" su financiación en este materia con las comunidades hasta el 50 por ciento, tal y como recoge la ley.

En declaraciones a Europa Press, Rey Varela ha destacado que el informe aprobado por la comisión --en la que ha participado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, con representantes de comunidades-- abre "dos nuevas oportunidades".

Por un lado, "una mayor financiación" para Galicia de la dependencia, y, por otra, la posibilidad de reformar la ley, "una vez observados los problemas de su desarrollo desde su creación en el año 2006".

Así, subraya que el diagnóstico "indica lo que desde que la Comunidad gallega se lleva tiempo" llamando la atención, y es que "Galicia dedica a la financiación de la dependencia, atender a mayores y personas con capacidades diferentes, un porcentaje de financiación mucho más alto que el Estado".

"Ahora se abre una vía de la nueva financiación autonómica para irnos equiparando al 50% por parte del Estado y al 50% por parte de la Comunidad", remarca Rey Varela, lo que provocará "un avance en los próximos meses a la atención en Galicia".

De tal forma, ha explicado que en esa reunión se ha llegado a un "amplio consenso" en el informe de 173 páginas de la comisión. Dicho informe será presentado para su discusión en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en una sesión extraordinaria, y, posteriormente, al grupo de expertos de financiación autonómica.

En esta línea, apunta que "lo importante es que aparece cuantificado por primera vez cuánto está participando cada una de las partes" y "cómo debe reformarse el sistema en el futuro", "pensando en las personas que tiene un derecho" y "que por las dificultades de los últimos años no vieron atendido ese derecho".

MEJORA DE LAS LISTAS DE ESPERA

Sobre las listas de espera de dependientes en Galicia, Rey Varela admite que queda "mucho trabajo por hacer", pero defiende que "es verdad que en los últimos años se hizo un trabajo muy intenso".

Además, aguarda avances en los próximos meses para la Comunidad con una mayor financiación, y confía en que en los datos de septiembre se vea la "tendencia positiva que viene reflejando en Galicia en los últimos años".

VOTO PARTICULAR DE CUATRO COMUNIDADES

Las comunidades autónomas de Cataluña, Aragón, Asturias y Andalucía han pedido que la financiación para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se convierta en finalista, ya que entienden que los fondos destinados a este sector son "insuficientes".

Esta petición ha sido formalizada por las cuatro comunidades autónomas a través de un voto particular presentado antes de la reunión de cierre de la Comisión para el análisis de la Situación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que ha tenido lugar este martes 5 de septiembre en la sede del Imserso en Madrid.

Tras la reunión, la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón, María Victoria Broto, ha señalado que "la financiación no puede ser una financiación incondicionada" y que el objetivo "fundamental" del Gobierno de Aragón de lograr una "mayor financiación" no se ha visto reconocido.

"En el núcleo fundamental que es en la financiación no hemos llegado al acuerdo fundamental. Exigimos al Ministerio la corresponsabilidad de la Administración General del Estado en la financiación de la dependencia", ha subrayado Broto, al tiempo que ha asegurado que siguen teniendo "una diferencia fundamental".

El objetivo de la Comisión para el análisis de la situación del sistema de la dependencia es elaborar un informe técnico en el que se contemplen los análisis y las conclusiones sobre la sostenibilidad y los mecanismos de financiación en relación con las necesidades actuales del sistema.

MEJORA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA

El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha destacado que las conclusiones de la Comisión han sido la revisión del modelo de financiación, la revisión de la Ley de Dependencia con sus prestaciones y un acuerdo para mejorar las condiciones económicas del sistema en los próximos cuatro años.

Concretamente, ha afirmado que están en "condiciones de comenzar a trabajar en una revisión de lo que sería la Ley de Dependencia", con el objetivo de "ajustarla a las necesidades nuevas del sistema y a los nuevos requerimientos que exigen las prestaciones asistenciales y sociales del siglo XXI". "Reconocemos que hay que mejorar el sistema y hemos acordado que en el horizonte de los próximos cuatro años el Gobierno se compromete a mejorar las prestaciones del sistema", ha anunciado.

"Hemos alcanzado un amplio consenso. Ayer la Generalitat de Cataluña, junto con la Diputación General de Aragón, el Principado de Asturias y la Junta de Andalucía presentaron un voto particular al documento que se les había enviado para informe y para aprobación el 31 de julio. Lo han enviado 16 horas antes de que se celebrara la reunión de cierre", ha explicado Garcés.

Respecto al voto particular, ha apuntado que las cuatro comunidades autónomas pretenden que "la financiación se convierta en finalista". "Las comunidades autónomas entienden que los fondos que reciben son insuficientes y la Administración del Estado defiende insistentemente que los fondos que aporta son suficientes, porque sostiene que la suma de los fondos que reciben las comunidades autónomas se nutre tanto de los fondos finalistas como de los fondos incondicionados que les llegan a través del modelo de financiación autonómica, que se calcularon en el año 2012 sobre la base del número de dependientes que había en cada comunidad", ha defendido Garcés.

Además, ha añadido que se va a "integrar" el contenido de ese voto particular dentro del informe, que derivarán al Consejo Territorial extraordinario de Servicios Sociales, a los consejeros de Hacienda y, posteriormente, al grupo de expertos de financiación autonómica.

El secretario de Estado se ha mostrado "muy satisfecho" de los acuerdos alcanzados y ha agradecido el "esfuerzo" de todas las comunidades autónomas por "mantener el equilibrio". "Prácticamente en el 95% del contenido del informe tenemos consenso absoluto entre las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, la Generalitat de Cataluña y nosotros mismos", ha celebrado.

Por último, Garcés no ha querido hacer un ejercicio de comparación entre comunidades autónomas porque, en su opinión, "unas podría salir mejor paradas que otras". "He pedido desde el primer momento que no intoxiquemos el debate de la dependencia con razonamientos políticos. Hay comunidades autónomas en las que apenas hay lista de espera como Castilla y León y hay otras con una lista de espera cercana a las 100.000 personas, pero ese no es el debate", ha concluido.