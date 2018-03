Alumnos de Magisterio de Teruel se concentran ante la ausencia de un profesor para la asignatura de Nuevas Tecnologías

12/11/2008 - 18:03

Un grupo de estudiantes de la asignatura Nuevas Tecnologías de segundo de Magisterio de Primaria del campus de la Universidad de Zaragoza en Teruel se manifestaron hoy por no tener profesor que imparta su asignatura.

TERUEL, 12 (EUROPA PRESS)

La concentración estaba convocada por Estudiantes en Defensa de la Universidad (E.D.U) tras tener conocimiento de la falta de profesorado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de este campus.

La coordinadora de 'E.D.U' en Teruel, Isabel Báguena, explicó que todavía no se imparten las clases de Nuevas Tecnologías, aunque reconoció que "la Universidad ha hecho todo lo posible" por cubrir la plaza después de que hubiera una petición de baja por parte del primer profesor al que se adjudicó la asignatura.

Además, "se contrató a un segundo profesor que renunció a la plaza", según indicó Isabel Báguena quien recordó que "los trámites para una nueva contratación llevan tiempo".

Por eso, hoy los estudiantes exigieron que "se agilicen los trámites", al tiempo que pidieron que "no se vuelva a repetir esta situación". A este respecto, Báguena destacó que "no puede ser que en noviembre todavía no se haya impartido esta asignatura" y aunque confía en que se imparta antes de que concluya el cuatrimestre, porque "es una asignatura de 40 horas y se podría dar, ya no se cumpliría el horario previsto, que sería más ajustado".

Así, insistió en que "a principio de curso se debe garantizar una docencia de calidad y que los alumnos tengan los profesores de las asignaturas en las que se han matriculado, que han pagado y que a día de hoy no están cursando".

Báguena lamentó que "los profesores vienen y van del campus de Teruel" y concluyó afirmando que "sí hay profesores que renuncian a su plaza porque es Teruel y no queremos que eso siga pasando".