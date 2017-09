Govern y partidos apoyan a Arrimadas y condenan el ataque de la internauta que deseó que la violaran

5/09/2017 - 16:38

El Govern y los partidos catalanes han mostrado este martes su apoyo vía Twitter a la líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, y han condenado el ataque de una internauta que deseó a través de las redes sociales que "la violen en grupo".

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Por parte del Govern, el portavoz Jordi Turull ha dicho que un ataque así debe condenarse sin matices: "Asco es lo que uno siente y lo que todo el mundo debería sentir. Ánimo Inés Arrimadas".

Desde las filas de JxSí, la portavoz en el Parlament, Marta Rovira, ha trasladado el apoyo de su grupo a la líder de la oposición, y ha llamado a "luchar juntas contra todas las formas de odio".

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha subrayado que el ataque como el que ha sufrido Arrimadas es absolutamente inaceptable y merece un "contundente rechazo político y ciudadano".

Desde SíQueEsPot, el diputado Albano-Dante Fachin ha calificado de "intolerable" el ataque, mientras que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha dicho que ni es admisible ni puede justificarse.

La diputada 'cupaire' Anna Gabriel también ha criticado el ataque: "No sé quién es esa señora. No sé si es real o virtual. Sé que es absolutamente abominable lo que plantea y me remueve por dentro".