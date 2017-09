Más de 10.000 personas se congregaron en el Festival Internacional de Circo

5/09/2017 - 17:06

En torno a 10.000 personas disfrutaron este pasado fin de semana con las actuaciones gratuitas programadas en el II Festival Internacional de Circo de Camargo-CIRCAM organizado por el Ayuntamiento de Camargo y coordinado por Arte en Escena, que tuvo lugar en varias calles y plazas del centro urbano Maliaño-Muriedas a cargo de artistas de prestigio internacional.

CAMARGO, 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado ha señalado que se trata de un "éxito" que "ratifica el interés de los vecinos por este tipo de espectáculos" y "nos anima a seguir trabajando en la línea que hemos iniciado en estas dos ediciones" para que "el CIRCAM adquiera cada vez mayor relevancia y se convierta en una cita fija en el calendario de los grandes eventos culturales de nuestra comunidad autónoma", para que "continúe favoreciendo tanto la difusión de estas artes escénicas como la dinamización turística y tenga una repercusión positiva para el comercio y la hostelería".

Bolado ha destacado que a lo largo de los tres días de desarrollo del festival, todo el público tuvo la oportunidad de asistir a shows de gran calidad a cargo de compañías de prestigio que trajeron hasta Camargo "actuaciones avaladas por el éxito alcanzado en festivales internacionales de gran relevancia", por lo que "ha sido todo un privilegio poder contar con todos ellos en esta edición del CIRCAM, y dar la oportunidad a vecinos y visitantes de disfrutar en nuestras calles con espectáculos que han triunfado a lo largo de todo el mundo".

También ha agradecido la labor de todas las personas y voluntarios, Policía Local. Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y en especial del personal del Servicio de Obras, que han trabajado en estos días del CIRCAM, ya que "la implicación y esfuerzo de todos ellos ha permitido que todo haya salido bien y que los espectadores hayan podido formar parte de tres jornadas de auténtica excelencia artística".

La regidora ha subrayado la repercusión en las redes sociales, con 35.000 personas alcanzadas, y ha querido además poner en valor la importancia que tiene para un festival como éste "el trascender del aspecto meramente artístico, no quedarse únicamente en las actuaciones, y buscar la vertiente social que también poseen el circo y las diferentes disciplinas que lo integran", gracias a iniciativas como la charla que ofreció el propio Viyuela sobre la labor que realiza la organización no gubernamental Payasos Sin Fronteras o la presencia de Fekat Circus, cuyos integrantes fueron en su infancia niños de la calle que gracias al circo consiguieron estabilidad en su vida.

A los nombres ya mencionados, ha sumado otros y ha destacado la calidad de los espectáculos de las compañías Men in Coats, Bubble on Circus, Capitán Maravilla, Borja Ytuquepintas, Ludo, Pasabarret, Capicúa, Tresperté y Café de las Artes, que completaron una programación que además de los espacios previstos también se tuvo que trasladar en alguna de las actuaciones al escenario alternativo del pabellón Pedro Velarde por motivo de la previsión de lluvia, lo cual "no fue ningún problema ya que las gradas se llenaron igualmente de espectadores".