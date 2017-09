Jordi Puntí indaga en personajes "a la búsqueda de una identidad" en su retorno a los cuentos

5/09/2017 - 17:47

"En una época de indefiniciones nos movemos a través de certezas que nos definan", reflexiona

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El escritor Jordi Puntí indaga en personajes "a la búsqueda de una identidad" en los nueve cuentos que conforman 'Això no és Amèrica', el primer libro de relatos que publica desde 2002, ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

El libro, publicado por Empúries en catalán y por Anagrama traducido al castellano, ha adaptado narraciones que Puntí ya tenía escritas "por encargos distintos".

Fueron publicados originalmente entre el año 2000 y el 2017, siendo el más antiguo 'Premi de consolació', para un recopilatorio de cuentos amorosos, y el más reciente, 'La paciència', fruto de una invitación del Goethe Institut de Alemania a escribir a partir de sus vivencias en el país y publicado en un libro electrónico.

Los cuentos permiten, según Puntí, ver la evolución de la sociedad: ha tenido que añadir el epígrafe 'Cuento analógico' a 'Premi de consolació', ya que "en el mundo de Internet ya no tiene ningún sentido", y ha asegurado que ahora ya no lo escribiría.

En los más antiguos ha reescrito un 70% del contenido, mientras que en los más recientes los cambios se han limitado a pequeños detalles, aunque "en cada cuento hay una huella del momento en que se escribió que no se borra aunque se reescriba".

La modificación ha servido para dar a todos los relatos "la misma exigencia estilística", creando así una unidad del conjunto, algo que también ha conseguido con la forma de ordenar los cuentos y, sobre todo, con el título.

AMÉRICA SON LOS OTROS

"América es la tierra del presente constante, mientras que estos son cuentos del pasado, del recuerdo y de la memoria. El libro empieza con la cita de que 'América es el pueblo de al lado': América son los otros, y el libro habla de cómo nos ven", ha explicado el autor.

También hace "como el 'Ceci n'est pas une pipe' de Magritte", ya que hay cuentos que transcurren allí o con personajes americanos, e incluso uno ambientado en Vic (Barcelona) lo escribió mientras disfrutaba de una beca a la creación en Nueva York.

El título es, a la vez, musical: se inspira en la canción de David Bowie y Pat Metheny Group 'This Is Not America', después de darse cuenta de que, sin buscarlo, todos los cuentos tienen citas a canciones, algo que a veces hizo con "voluntad atmosférica" para evocar la melodía a quien la conozca.

PERSONAJES PERDEDORES

Otro rasgo común es que todos los personajes, que ha definido como perdedores, desclasados --sin clase social-- y 'outsiders', "están buscando qué papel les ha tocado en el teatro de la vida", lo que se traduce en que buscan una identidad, a sí mismos y su sitio en el mundo.

"Nos movemos a través de certezas que nos definan, pero moralmente estamos en una época de indefiniciones. La vida te lleva a tener convicciones, a 'tener' cosas y a 'ser' cosas. Pero a lo mejor si tuviéramos una segunda oportunidad tomaríamos otros caminos", ha reflexionado.

CAMBIO A ANAGRAMA

Anteriormente Puntí publicaba en castellano en la editorial Salamandra, y considera que el cambio a Anagrama le permitirá "llegar a un tipo de lector más acostumbrado a leer autores de todo el mundo y y también catalanes, desde España".

Valora de la editorial que también publique a otros autores "que han contribuido a la normalización de la literatura catalana" como Quim Monzó i Sergi Pàmies.

El libro ha sido para él "una escapada de verano", mientras que ahora sus esfuerzos se centran en su segunda novela, dedicada a la vida de Xavier Cugat, cuya vida ha estado estudiando.