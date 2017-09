Carmona asegura que no hará campaña por ningún candidato sino por "unir el partido"

5/09/2017 - 18:11

No se descarta que la candidatura de Franco consiga integrar la de algún otro aspirante a secretario general del PSOE-M

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona ha asegurado este martes que no hará campaña por ninguno de los candidatos que aspiran a la Secretaría General del PSOE-M sino por "unir el partido".

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press tras anunciar su decisión de no concurrir a las próximas primarias de los socialistas madrileños, un proceso en el que quiere participar con el único objetivo de "preconizar la unidad".

A la pregunta de si le gustaría una candidatura de integración, ha dicho que no se trata de eso sino de que el ganador de las primarias logre una Ejecutiva que cuente al menos con el 80 por ciento del apoyo.

Carmona, quien ha reiterado que él cuenta con el respaldo del 30 por ciento de la Federación, no se ha pronunciado sobre si ve a alguno de los candidatos en mejores condiciones de lograr ese objetivo, sino que ha manifestado que "todos son amigos".

El exportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha aclarado que no tiene intención de abandonar la política, aunque no solo no aspira a la Secretaría General, sino que tampoco aspira a la Ejecutiva y ha dicho que su sitio estará donde le diga la dirección regional entrante, tras autodenominarse "militante de base".

A su juicio, "es más difícil ser militante de base todos los días que ser secretario general un solo día". Por otro lado, ha apostado por "reducir el ruido y aumentar las propuestas" en el proceso, así como por "más socialismo y menos personalismo".

El que sí ha presentado su precandidatura este martes, el primer día del plazo establecido, que durará hasta el jueves, ha sido el alcalde de Soto del Real y diputado regional, Juan Lobato, quien ha considerado necesario "dar la vuelta al partido".

Aunque también ha apostado por la "unidad", ha rechazado integrar su candidatura con la del portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y coordinador de la campaña para la Secretaría General del PSOE de Pedro Sánchez en la región, José Manuel Franco, al tiempo que ha defendido que "es bueno que haya diferentes candidaturas".

SEIS ASPIRANTES

No obstante, es posible que la candidatura de Franco consiga la integración de algún otro aspirante antes de que se registre este miércoles a las 11 horas. También ha convocado al mismo tiempo en la sede del PSOE-M, en Buen Suceso, el militante Enrique del Olmo, quien ya intentó disputar en 2015 a Antonio Miguel Carmona la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid --se quedó a las puertas porque no reunió los suficientes avales para las primarias--.

Por su parte, el edil de Valdaracete Manuel Lucas oficializará su candidatura este miércoles a las 18.30 horas. Los que todavía no han cerrado fecha ni hora son la actual secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, así como el exdiputado regional Eusebio González, afín al exsecretario general del PSM, Tomás Gómez, que también han mostrado su disposición a presentarse.

Tras la presentación de las precandidaturas se abrirá el plazo para la recogida de avales, que será entre el 8 y el 17. Para formalizar las candidaturas los precandidatos deberán reunir al menos un 2 por ciento de los avales.

La fecha prevista para la proclamación de las candidaturas es el 18 de septiembre. Posteriormente, la campaña se desarrollará entre el 19 y el 29 de septiembre.

Las primarias serán el 30 de septiembre y, en caso de tener que hacer una segunda vuelta, esta se celebrará el 7 de octubre, mientras el Congreso Regional tendrá lugar los días 20, 21 y 22 del mismo mes.