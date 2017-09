PP-A critica que Cs "se conforma con las migajas del impuesto de sucesiones y donaciones que le ofrece Susana Díaz"

5/09/2017 - 18:15

La secretaria general del PP-A, Loles López, ha incidido este martes en que frente a otros partidos como Ciudadanos, "que se conforma con las migajas del impuesto de sucesiones y donaciones que le ofrece la presidenta de la Junta, Susana Díaz", el PP-A "tiene claro que quiere la bonificación de este impuesto al 99 por ciento".

CARMONA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

Durante su intervención en la reunión del Grupo Popular que se ha desarrollado en la tarde de este martes en la localidad sevillana de Carmona, López ha afirmado que "la responsabilidad, el trabajo, la ilusión y el compromiso son los pilares básicos sobre los que se asienta la labor del PP-A frente a la actitud irresponsable del Gobierno andaluz".

Por ello, ha destacado que este grupo "es el que más trabaja en el Parlamento de Andalucía" y ha incidido en que, además, lo hace con ilusión y con compromiso porque, según ha dicho, "tenemos que trabajar con ilusión para ilusionar a los andaluces y porque tenemos que comprometernos con ellos para que ellos se sientan comprometidos con nosotros".

López ha subrayado que el Gobierno andaluz "no siente el peso de la responsabilidad porque, después de 40 años en el poder, el PSOE-A se ha creído que Andalucía y la Junta le pertenecen". "Por eso, en lugar de sentir la responsabilidad tan enorme que supone dirigir Andalucía, Susana Díaz y su gobierno socialista actúan con irresponsabilidad", ha añadido.

"Esa irresponsabilidad es la que está detrás de los grandes casos de corrupción del PSOE en Andalucía, como los ERE, cuyo juicio empezará en diciembre, Invercaria o los cursos de formación", ha señalado antes de apuntar que "por creerse que Andalucía es su cortijo, actuaban como actuaban. Y siguen creyendo que Andalucía es su cortijo".

En este punto, ha recordado que "aunque Susana Díaz se ha dado golpes de pecho con la corrupción había pedido en octubre que se diera carpetazo al caso de los ERE". "¿Pero ella no venía a regenerar esto?, ¿pero ella no iba a ser algo nuevo?, ¿no era una gran esperanza? Pues no", ha apostillado.

EL PRIMER CONSEJO DE GOBIERNO, "DECEPCIONANTE"

Así, ha lamentado que el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones haya sido "decepcionante" y que el Gobierno andaluz "no tenga ningún proyecto importante en cartera", a la vez que ha señalado que Susana Díaz "cambió el Gobierno porque no le funcionaba el anterior pero el actual todavía no ha aportado nada".

"A la política hay que venir a servir y ella ha venido a servirse de ella. Ha usado Andalucía para sus intereses personales. La única opción válida es el PP, que es puntal de lanza del presente y futuro de Andalucía", ha añadido.

López ha insistido en que frente a ello, "el PP es el motor de la actividad política en Andalucía" y ha instado al grupo parlamentario Popular a intentar sacar al PSOE-A de la "larga siesta en la que ha entrado después de 40 años en el poder, para que se active y trabaje por Andalucía".

"No podemos esperar más, porque nuestra sanidad y nuestra educación no pueden esperar. Si otros partidos han decidido ser útiles al PSOE-A, nosotros tenemos que reafirmar nuestro compromiso con los andaluces para serles útiles a ellos", ha dicho.

Finalmente, ha dicho que el mes de agosto ha sido "grave" en materia sanitaria porque "a los déficit que ya teníamos se le ha sumado fracaso con el plan de choque, el fracaso con el plan verano y el colapso en las urgencias sanitarias o sucesos como el ocurrido en el Hospital de Valme".

"Pero nada ha interrumpido sus vacaciones. No tenemos un presidente de la Cámara sino un comisario que le negó el debate al PP porque no quería interrumpir las vacaciones de Susana Díaz", ha sostenido.

REUNIÓN DEL GRUPO POPULAR EN CARMONA

El grupo parlamentario Popular mantiene este martes y miércoles una reunión de trabajo en la que cada uno de los diputados populares van a exponer sus líneas de trabajo para los próximos meses.

La secretaria general del PP-A ha sido la encargada de inaugurar esta jornada, mientras este miércoles lo clausurará el presidente del PP-A andaluz, Juanma Moreno.