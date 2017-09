Arhoe "sigue vigilante" para que los partidos cumplan su propuesta de cambiar el huso horario de España

5/09/2017 - 19:04

La directora general de Servicios para la Familia y la Infancia asegura que la Administración necesita "provocación e ideas" de la sociedad

SANTANDER, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios (Arhoe), José Luis Casero, ha asegurado este martes en Santander que desde Arhoe "siguen vigilantes" para que los partidos políticos cumplan con sus propuestas de cambiar el huso horario de España porque, tal y como ha recordado, así lo recogían en sus últimos programas electorales.

Así, Casero se ha preguntado "por qué hay que tener el horario de Berlín" en lugar del que le "corresponde" a España, que sería el del meridiano de Greenwich, por lo que ha insistido en que el Gobierno debe "derogar" el Decreto aprobado por Francisco Franco en 1940 por el cual se cambió el huso horario español para sincronizarlo con Alemania y que no se ha vuelto a modificar desde entonces.

Así se ha pronunciado Casero durante su intervención de clausura del encuentro 'El Tiempo, en dos días: necesidades y ventajas de optimizar el tiempo', que se ha celebrado en los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander. Sin embargo, no solo se ha referido a las actuaciones por parte del Estado, sino que ha apelado a la "responsabilidad" de "todos" los ciudadanos en esta materia.

Casero ha dicho en este sentido que "hay algunas cosas que el Estado puede hacer", pero ha agregado que "los ciudadanos somos responsables". De hecho, ha indicado que "el entorno ha hecho creer en falsas costumbres" sobre España y ha destacado que "hay vida más allá de mirarnos el ombligo permanentemente y considerarnos únicos", en referencia al dicho 'Spain is different'.

El presidente de Arhoe también ha citado datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Eurostat, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y la propia Comisión, según los cuales los españoles trabajan "una media de más de 200 horas más que países como Alemania, Dinamarca u Holanda"; España tiene "una media de 107,1 puntos de productividad por hora" (frente a los 124,8 de Alemania); o un 75 por ciento de los españoles "se siente muy negativamente por tener poco tiempo para decirlo a sus hijos", respectivamente.

Pese a ello, ha lamentado que España es "líder europeo" en fracaso escolar y ha recordado que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los españoles duermen una hora menos que la media de la Unión Europea. Es decir, que tal y como ha criticado, España tiene "datos y más datos" que reflejan que la situación de nuestro país "no huele especialmente bien".

"Yo no quiero este modelo", ha zanjado Casero, en referencia a que España sea la cuarta economía europea y la octava en productividad. "Algo estaremos haciendo mal", ha lamentado el presidente de Arhoe, quien ha afirmado que la "racionalidad de horarios es la clave de todas las batallas, la clave de la conciliación".

En su opinión, "evidentemente algo tienen que ver los horarios" de España en cuestiones como el fracaso escolar. Sobre la infancia, de hecho, Casero ha denunciado que "no es bueno que los niños vayan al colegio de noche", así como los trabajadores, algo que, ha añadido, "solo pasa en España". Es más, ha criticado que "por horarios locos" los progenitores no pueden atender sus hijos. "Ese no es el país que nosotros queremos", ha zanjado.

"NO SOMOS PRODUCTIVOS, NO SOMOS EFECTIVOS"

En su conferencia, Casero también ha defendido que "una gestión racional de los horarios es el mejor mecanismo que existe para favorecer la conciliación" y ha incidido en que "no somos productivos, no somos efectivos" en materia laboral. Un aspecto, el del trabajo, en el que se ha preguntado "por qué se come dos horas" durante los días laborales.

Igualmente, ha defendido el fomento de la jornada intensiva de trabajo porque, tal y como ha asegurado, cuando se aplica en los meses de verano "no se ha ganado menos dinero" debido a que "se ha concentrado el tiempo" y "se ha sido efectivo".

Por otro lado, ha recordado que según datos de Eurostat hay una diferencia de "un 77 por ciento" en el tiempo que hombres y mujeres dedican al hogar. "Adivinen quién sale perdiendo", ha planteado al público asistente al encuentro, en referencia a las mujeres, por lo que ha abogado por la "corresponsabilidad" en el hogar, lo que, a su juicio, está "íntimamente unida" a la igualdad entre hombres y mujeres.

LA ATENCIÓN DEL HOGAR, HIJOS Y MAGORES "SIGUE SIENDO" DE LA MUJER

En esta clausura también ha intervenido la directora general de Servicios para la Familia y la Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI), María del Pilar González, quien ha asegurado que "como ciudadana" cree que la Administración necesita de "la provocación y las ideas" de la sociedad para "poder conseguir que la realidad que queremos sea un hecho".

Además, González ha querido "enfatizar" en la igualdad entre hombres y mujeres, así como en la conciliación laboral y familiar. De esta manera, ha indicado que "es innegable" que "es una realidad" que la atención del hogar, los hijos y los mayores "sigue siendo" de la mujer. "Entre todos hay que cambiar esta realidad", ha reclamado.

En este sentido, ha coincidido con Casero en que existen "posibilidades" para aplicar medidas como el teletrabajo o la aplicación de un banco de horas, al tiempo que se ha referido a que "es una realidad" la atención que brindan los abuelos a sus nietos.

"En la puerta de un colegio hay pocos padres. Y esa es la realidad de mi sociedad", ha lamentado. Finalmente, ha remarcado que "si hay poco tiempo" para atender a los hijos, hay "menos tiempo todavía" para dedicarlo a las personas mayores.