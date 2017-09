Sáez recalca que ya cumple "adecuadamente" las mejoras pactadas con la Plataforma sanitaria de El Bierzo

5/09/2017 - 19:25

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha recalcado este martes que se cumplen "adecuadamente" las mejoras pactadas con la Plataforma sanitaria de El Bierzo y Laciana, la cual, ha recordado, se ha "desmarcado" de la propuesta iniciada en julio por un grupo de personas que lleva 44 días encerrado en el Hospital de Benavente.

VALLADOLID, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado en respuesta a una pregunta de control planteada por la procuradora de Podemos Lorena González sobre dicho encierro en una sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León en la que el consejero ha intervenido en cinco ocasiones, también en relación a las listas de espera quirúrgicas en los hospitales de la provincia de Valladolid.

El consejero ha querido "diferenciar" el caso de las personas encerradas en el centro hospitalario con la situación del Hospital, pues ha defendido que estos activistas no cuentan con el respaldo de la Plataforma sanitaria de El Bierzo y Laciana, con la que ha recordado que el pasado mes de abril pactó un acuerdo con diversas mejoras que se cumplen "adecuadamente".

No obstante, Sáez Aguado ha apuntado que en uno de los puntos todavía no se han iniciado los trámites y se han emplazado hasta diciembre para verificar la situación de estas mejoras.

Así, ha citado algunas de las consecuencias de dicho acuerdo, como la el incremento del presupuesto para el Hospital de El Bierzo en un 2 por ciento, el aumento del crédito para sustituciones de personal en un 20 por ciento, que ha permitido contratar a ocho nuevos médicos de familia o reforzar el servicio de urgencias con un pediatra.

También ha destacado el "compromiso" con el equipamiento, con la instalación de un nuevo mamógrafo, si bien la procuradora Lorena González ha censurado que haya "mentido" al no decir en primer término que llega gracias a la aportación de la Fundación Amancio Ortega. Además, ha añadido la renovación de 70 camas en el hospital, las obras en la fachada del mismo y la instalación de dos nuevos quirófanos de Cirugía ambulatoria, que se pondrán en marcha en octubre.

En cuanto a la protesta, de la cual ha precisado que el pasado fin de semana "estuvieron durmiendo cuatro personas en el hospital", ha reiterado que no tienen el respaldo de la Plataforma con la que negoció en su momento ni de la Junta de Personal del hospital. "Están generando algunos problemas a los trabajadores", ha advertido.

La procuradora Lorena González ha considerado que la Consejería no ha dado "respuesta eficaz" a la pregunta sobre el encierro, ya que ha hablado de "migajas" y no de "los problemas estructurales del Hospital", que considera que es lo que denuncian los activistas, que aseguran que "no existe material sanitario básico". Además, ha recordado que 684 pacientes de cáncer tienen que recorrer una media de 250 kilómetros para recibir sus tratamientos.

González se ha preguntado que si las quejas de la Gerencia sanitaria de El Bierzo, ni las quejas al Procurador del Común, ni un encierro sirven para que actúe la Consejería, "a qué pretende que recurra la ciudadanía berciana para defender sus derechos".

Por todo ello, ha reclamado al consejero que los "2,8 millones de euros" que asegura que se ha destinado a la Sanidad privada en Ponferrada en 2016 y lo que va de 2017, se destinen a la contratación de profesionales en el hospital.

LISTAS DE ESPERA EN VALLADOLID

Por otra parte, en una pregunta planteada por el procurador de Podemos Carlos Chávez, el consejero ha aseverado que se da "una respuesta razonable" ante las listas de espera quirúrgica en la provincia de Valladolid, pues ha apuntado que en el último año han disminuido en un 20,4 por ciento hasta situarse en 42 días de demora media en el hospital de Medina del Campo, en 75 en el Clínico Universitario de Valladolid y en 88 en el Río Hortega, cuando la media en el estado español es de 105 días.

Chávez había advertido del "alarmante descontento" de los usuarios de Valladolid después de las 20.883 las quejas presentadas por pacientes de los hospitales y por el aumento de las listas de espera, que no se han reducido con respecto a 2011, año en el que Sáez Aguado accedió al cargo de consejero de Sanidad, por lo que le ha responsabilizado exclusivamente.

También ha llamado la atención Chávez sobre la "precariedad" de algunos de los "profesionales extraordinarios" que trabajan para que los hospitales "no se colapsen" y ha citado el supuesto caso de una auxiliar que cobra 1.200 euros al mes y ha encadenado nueve contratos, al tiempo que ha recalcado que la "temporalidad" es del 30 por ciento.

Sáez Aguado ha puntualizado que ese porcentaje corresponde a los contratos de interinidad, pues la tasa de contratos eventuales "fuera de la plantilla hospitalaria" es de un "1 por ciento". Así, ha recordado que se trata de tipos de contrato distinto y que no se puede hablar de que un interino sea eventual, pues tiene "una relativa garantía de estabilidad" y estará "unos pocos años" en esa situación, de modo que no lo considera precariedad.