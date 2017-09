Terra Galega impugna el pleno de la moción de censura de Coristanco en el que obtuvo la alcaldía un exedil del PSOE

5/09/2017 - 19:52

Terra Galega ha presentado este martes un escrito por la vía contencioso-administrativa para impugnar la celebración del pleno de la moción de censura de Coristanco (A Coruña), en el que se retiró el bastón de mando a Amancio Lavandeira y la alcaldía pasó a manos de un edil que había sido expulsado del PSOE, Abraham Gerpe, gracias al apoyo de los concejales del PP.

A CORUÑA, 5 (EUROPA PRESS)

Así lo ha confirmado a Europa Press el propio exregidor, quien ha precisado que el recurso ha sido presentado después de analizar con sus abogados los argumentos jurídicos.

Entre ellos figura que, a juicio de esta formación, se incumplió la legalidad al dar por válido el voto de un concejal del grupo de los no adscritos. Esta cuestión ya fue rechazada por el actual alcalde, Abraham Gerpe, quien sostiene que el aviso de su expulsión del grupo socialista no cumplió los requisitos legales.

Con todo, la ejecutiva provincial del PSOE en A Coruña ya anunció que también acudirá a la vía contencioso-administrativa para dirimir la legalidad de la sesión plenaria.

Según mantiene, la expulsión de Gerpe como representante del PSOE en Coristanco fue "clara e inequívoca", por lo que su voto como no adscrito no se debería haber considerado válido en el pleno celebrado el pasado 25 de agosto. En concreto, según la Ley orgánica del régimen electoral general, la papeleta de los ediles que abandonen la lista por la que concurrieron a las elecciones no suma.