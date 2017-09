El presidente de la CEA avisa de que la falta de "seguridad jurídica" puede llevar a la marcha de Cosmos

5/09/2017 - 20:04

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha avisado este martes de que la falta de "seguridad jurídica y de certidumbre" puede llevar a Cosmos a marcharse de Córdoba, ante el largo proceso seguido para la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que promueve la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y que impedirá a la cementera llevar a cabo la valorización energética en su actual ubicación.

CÓRDOBA, 5 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los periodistas tras firmar en Córdoba un convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía y Mercadona para impulsar la innovación empresarial en Andalucía, González de Lara ha señalado que dicha innovación supone "un paso atrás", pues, todo lo que conlleve "destruir empleo y, de alguna manera, desubicar una empresa que tiene una trayectoria en la ciudad de Córdoba, como es Cosmos, no es una decisión afortunada".

Frente a ello, el presidente de la CEA cree que "hay que seguir apostando por el diálogo y por la negociación", con el fin de que "se comprenda, sobre todo por parte de quienes aún no lo han asumido, que crear empleo es muy difícil", de ahí que la innovación del PGOU que afectará a Cosmos, según ha insistido González de Lara, supone "un paso atrás", pues "hoy en día las ciudades son más competitivas en base a su capacidad de atraer inversiones".

Sin embargo, si la ciudad de Córdoba "lo que hace es invitar a una empresa a que se marche, eso no es una buena noticia", y ello tiene "muy preocupados" a los empresarios, que, además, ven que dicha situación "se está dilatando mucho en el tiempo", cuando "lo que quiere Cosmos o cualquier empresa es seguridad jurídica y certidumbre", pero sí estas condiciones no se dan y "no existe estabilidad para desarrollar su actividad, un día no es que la vayan a echar" de Córdoba, "es que se marchará".