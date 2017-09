River Sound Festival ofrece 160 actuaciones en seis espacios para las fiestas del Pilar 2017

5/09/2017 - 20:23

La programación del River Sound Festival, la propuesta musical que, por cuarto año consecutivo, aunará los estilos musicales más diversos, a orillas del Ebro, ofrecerá 160 actuaciones en seis carpas durante las próximas fiestas del Pilar.

El gerente de la empresa organizadora -Ferias Lanzuela- Ismael Herrero, ha presentado las principales novedades de la próxima edición.

Con una superficie de 140.000 metros cuadrados, 60.000 aptos para el público, se ubicarán las seis carpas, donde se programarán las 160 actuaciones de artistas nacionales e internacionales, un amplísimo horario y nueve días consecutivos, River Sound Festival "se consolida como uno de los festivales nacionales de referencia", ha destacado Ismael Herrero.

El gerente de la empresa organizadora ha anticipado que el espacio se organizará como el año pasado. "Aunque tendríamos permiso para acoger un aforo mayor queremos priorizar la comodidad y la seguridad del público", ha puntualizado.

Herrero también ha destacado que, a pesar de que la legislación permite aunar los espacios para menores y adultos, desde la organización prefieren tener espacios diferenciados para "garantizar que en los reservados a menores no se va a suministrar alcohol".

QUINCE CONCIERTOS EN LOS DOS ESCENARIOS PRINCIPALES

Aunque habrá varios espacios más -Carpa Verbenas, Carpa Dance, Carpas Aragonesas - las cabeceras de cartel desfilarán por los escenarios 1 y 2.

El día 6 de octubre, abre la programación el veterano Robe Iniesta, compositor y vocalista de la legendaria banda Extremoduro, que presentará "Bienvenidos al temporal".

La "Rave in the river", la cita obligada para los amantes de la música electrónica. AniMe, Arzadous & Big, Diamond o Broken Minds son algunos de los artistas que inaugurarán el escenario 2 con una explosión de vatios y una puesta en escena sobrecogedora.

Otros veteranos -Hombres G- tomarán el relevo en el escenario 1 el día 7 de octubre. En el escenario 2, también el día 7, los pioneros del indie español, Love of Lesbian alternarán sus ya conocidos temas (comenzaron en el 97) con otros de su nuevo disco "El poeta Halley".

Otra cita para los nostálgicos tendrá lugar el día 8 de octubre con el Tributo a Sabina y Serrat, un homenaje a los dos cantautores a cargo de grandes músicos dirigidos por Pablo Cabello.

El 9 de octubre, en el escenario 2 llegará el turno del jovencísimo Bad Bunny que hará sonar su trap - rap puertorriqueño. BNMP (Broke Niños Make Pesos), un colectivo canario de productores, letristas e intérpretes de música urbana, con influencias brasileñas, completarán los conciertos del día.

El día 10, en el escenario 2 y por segundo año consecutivo, llega al Parking Norte Taburete, joven grupo madrileño que comienza a consolidarse y que vuelve a Zaragoza con su pop fresco.

El mismo día, les sucederá en el escenario la segunda gran propuesta de música electrónica: la Fiesta Máxima FM, un despliegue de dj's que pondrán al límite la resistencia en el dance floor de los asistentes.

MÁS PROGRAMACIÓN

Para los más pequeños, River Sound Festival ha previsto para el día 11 de octubre por la tarde, la bienvenida a los personajes de Clan TV, a las 18.00 horas. Más tarde, la compositora y cantante malagueña, Vanesa Martín, que, tras varios años componiendo para grandes artistas, empieza a despuntar en solitario y desplegará en el escenario 1 su magia y su mezcla de estilos.

El día 11 de octubre, desembarcará en el escenario 2 otro de los clásicos electrónicos de River Sound, la "Global Music". En esta edición especial, "Global Music" echa la vista atrás. Así, el área principal estará dedicada al remember de Coliseum, con estrellas internacionales como Paul Elstak, Poogie Bear o Dj Bart. En el área tecno, cuatro de los artistas cuya huella ha calado más hondo en la Global Music ofrecerán sesiones especiales de larga duración.

El día grande de las fiestas, 12 de octubre, será el turno del montaje más potente, "Life Temptation", una puesta en escena fuerte, cargada de luces y laser. En el otro escenario principal, el 2, los incombustibles Camela pondrán el contrapunto electro rumbero.

El día 13, regresa el que ya es un clásico del festival de orillas del Ebro: Melendi. Por tercera vez y respaldado por el éxito de pasadas ediciones, presentará su gira "Quítate las gafas" que da título a su octavo álbum. En el escenario 2, el mismo día, se vivirá un revival con la fiesta titulada La Estación del Silencio, homenajeando al mítico bar que desde 1987 congregó algunos de los mejores grupos de la escena zaragozana.

La primera parte estará protagonizada por Los Niños del Brasil y un grupo de músicos amigos que recordarán "aquellos maravillosos años" y la segunda la protagonizará el grupo The best of rock tribute, uno de las mejores bandas nacionales de tributo a los grandes clásicos del rock.

COLOFÓN

Como colofón, River Sound Festival volverá a recibir a otra de las mejores fiestas electrónicas del panorama nacional: "El Row", un compendio ibicenco de música, animación, teatro callejero y espectáculo.

En el escenario 2, el mismo día, otra de las bandas referencia en la música indie -Dorian- hará sonar su mezcla de sonidoselectrónicos, rock y new wave.

Existen varias modalidades de entradas y abonos para todo el festival o para los conciertos de los escenarios 1 y 2: Entradas para conciertos, para la carpa "Marcha", bonos "Fiestas" -que dan acceso al Escenario 2 y a la zona de "Marcha" -, bonos para estudiantes, parados, asociaciones y peñistas y bonos consumición.

Están disponibles tanto las entradas como los bonos, en: cajeros Ibercaja, Oficinas de Correos y en las páginas: riversoundfestival.com, entradaszaragoza.com, entradasatualcance.com y, a partir del 20 de septiembre, en la oficina de atención al público que el festival tiene en l Centro Comercial Independencia. Más información en el 'www.riversoundfestival.com'.