El Gobierno local rechaza la urgencia de la moción del PP sobre parques accesibles porque "ya está en marcha"

5/09/2017 - 20:31

El Gobierno local del Ayuntamiento de Oviedo, formado por los grupos de Somos, PSOE e IU, ha rechazado este martes la urgencia de una moción de presentada en el pleno por el PP para incorporar juegos accesibles en el parque de Vetusta, al considerar que los 'populares' llegan tarde "para ponerse medallitas" ya que "desde hace varios meses la contratación de las obras ya está en marcha".

La concejala de Infraestructuras, la socialista Ana Rivas, incidió en que el Ejecutivo municipal "cumple sus compromisos" de incorporar en 2017 juegos accesibles y espacios adaptados en tres parques de la ciudad "siempre que se pueda ejecutar por las medidas" del equipamiento. Así, ha señalado que se está cumpliendo tanto en el referido parque de Vetusta, como en los parques de la plaza Dolores Medio y del Campillín.

Ana Rivas intervino en un ambiente de marcada crispación, que llegó a incluir insultos a la concejala por parte de varias personas del público. "Lamento que no sepan comportarse democráticamente", les dijo el alcalde, el también socialista Wenceslao López, quien apuntó que decaía la urgencia "por ser asunto que ya se está gestionando".

Para Eduardo Llano, el concejal del PP que defendió la urgencia de la moción, era de "vergüenza" tener que pedir en el pleno "algo tan básico como un parque que permita jugar de forma digna".

Desde el equipo de Gobierno, Rivas incidió en que ya se empezó "toda la tramitación" para la modificación en los parques de Dolores Medio, Campillín y Vetusta". "Y lo hicimos porque tenemos un compromiso, no porque el edil venga hoy a ponerse medallitas. Los procedimientos de la administración son los que son y no podemos saltarlos porque si no se comete prevaricación", zanjó Ana Rivas entre una marcada tensión en la sala.

EJECUCIÓN DEL ENLACE DE LA AS-II

Asimismo, la sesión plenaria de este martes abordó, entre otros asuntos, una proposición del Grupo Municipal Popular para instar al Principado a que se agilice la ejecución del enlace de la AS-II, para la conexión con La Corredoria y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

La concejala responsable del área, Ana Rivas, indicó al pleno que el Consejo de Gobierno del Principado llevará este miércoles el reinicio de las obras, al tiempo que incidió en no pedir al Ejecutivo autonómico que "acepte la presión de cualquier empresa para cambiar condiciones del contrato a su gusto ante la urgencia e importancia de una obra".

La iniciativa, que incorporó una enmienda presentada por los socialistas, salió adelante con el respaldo tanto de los concejales del PP, como los ediles de Ciudadanos y de los tres grupos del Ejecutivo local: Somos, PSOE e IU.