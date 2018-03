Ijalba afirma que toda la documentación sobre sectores de Logroño se ha presentado "correctamente"

12/11/2008 - 18:31

El concejal de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Gómez Ijalba, aseguró hoy que toda la documentación que el Gobierno de La Rioja requirió al Ayuntamiento de Logroño para la tramitación de los nuevos sectores urbanísticos de la ciudad, "se presentó de forma correcta, con todas las firmas, con todos los beneplácitos, con todas las diligencias, y por los cauces reglamentarios entre Administraciones".

LOGROÑO, 12 (EUROPA PRESS)

Afirmó en declaraciones a Europa Press que es "absolutamente falso" todo lo que señaló hoy el director general de Política Territorial, Luis García del Valle, quien está mañana, en una comparecencia de prensa acusó a Ijalba de "irresponsable" al presentar documentación de los nuevos sectores de Logroño, "sabiendo que es una documentación jurídicamente nula".

Aseguró que "no va a haber ninguna resolución de la Consejería que avale lo que ha dicho hoy García del Valle", porque "aquí de lo que se trata es de manipular y engañar, y poner excusas infantiles" para "entorpecer" la aprobación de los nuevos sectores.

Para el edil logroñés, las declaraciones de García del Valle "no hace más que demostrar lo que denunciamos, hace tres o cuatro meses, es que la próxima vez dirían que faltaba una firma, y la próxima que las comas están mal puestas", porque "son excusas para entorpecer y paralizar el desarrollo económico de Logroño".

Con ello, dijo Gómez Ijalba "tratan de asfixiar y hacer daño al Ayuntamiento y a todos los logroñeses, todo porque el Partido Popular no gobierna en la ciudad". Recordó que desde el mes de marzo ha solicitado reuniones con la consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo, de las que "no he obtenido ningún tipo de respuesta".

Por otra parte, el concejal de Desarrollo Urbano negó que desde el Gobierno de La Rioja se hayan puesto en contacto con el Ayuntamiento para informarle sobre la situación de la tramitación.