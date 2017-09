Pimeco aplaude la decisión de Cort de extinguir las licencias para el centro de Ses Fontanelles

6/09/2017 - 9:33

La asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco) ha aplaudido este miércoles la decisión tomada por el Ayuntamiento de Palma de extinguir las licencias de construcción otorgadas en su momento para el centro comercial de Ses Fontanelles.

PALMA DE MALLORCA, 6 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, Pimeco alega que de este modo se defienden los intereses del pequeño comercio de Mallorca, su economía y su territorio.

El presidente de Pimeco, Bernat Coll, ha querido destacar el esfuerzo realizado por el alcalde Antoni Noguera y el teniente de alcalde de urbanismo, José Hila "para conseguir frenar un proyecto que hubiera sido la puntilla para el pequeño comercio de la isla".

El presidente de la patronal ha advertido que los promotores no van a desistir por lo que ha ofrecido su apoyo a los responsables municipales de Palma.

Coll también ha alertado de que "no se puede bajar la guardia puesto que no todas las puertas están definitivamente cerradas ya que la zona en cuestión ahora y por decisión judicial no está afectada por la moratoria de nuevos equipamientos vigente en estos momentos".

Asimismo, el presidente de Pimeco ha pedido al Consell "máxima celeridad" para aprobar el Plan Director Comercial de Mallorca con el que "se pondrán las bases para propiciar un nuevo desarrollo del pequeño comercio mediterráneo de proximidad que da vida, carácter y dinamismo económico a los pueblos y ciudades" de la isla.