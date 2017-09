Cataluña. cs se ausentará en la votación porque “no es legítima”

6/09/2017 - 9:35

La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Inés Arrimadas, aseguró este miércoles que sus 25 diputados se ausentarán cuando el Parlamento autonómico vote las leyes del referéndum y de transitoriedad porque considera que se trata de una votación que "no es legítima" y que vulnera la legalidad.

En una entrevista en Antena 3 recogida por Servimedia, Arrimadas subrayó que los independentistas están "muy nerviosos" y saben que hay "mucho miedo" entre los funcionarios.

Criticó, en ese sentido, la "doble moral delirante" de los responsables de la Generalitat, que son "muy machitos" en los mítines pero delante del juez responsabilizan a los funcionarios y a los voluntarios, y luego rechazan que se les pidan responsabilidades por sus actos.

Comentó en esa línea que no sabe si las personas procesadas por el 9-N pagarán la fianza que les impone el Tribunal de Cuentas, y echó mano de la ironía para referirse al expresidente de la Generalitat Artur Mas "el Mandela de la Costa Brava" aunque luego pretende que sean todos los catalanes los que "paguen el pato" de sus decisiones.

Más allá del procedimiento exacto por el que se aprueben esas leyes, Arrimadas destacó el hecho de que "lo van a hacer mal", saltándose las leyes, el Reglamento del Parlamento y el sentido común, y ante eso Ciudadanos estará "en primera línea" de la oposición.

Explicó que participarán en el debate pero no en la votación, porque no se trata de una discrepancia política más sino de unas iniciativas que no han seguido los procedimientos legales, que vulneran resoluciones judiciales y que demás pretenden autorizar un "señalamiento" a los funcionarios y la utilización de los datos personales de los catalanes por "no se sabe quién y no se sabe dónde".

06-SEP-17

