Clavijo desmiente a Morales y dice que "no es cierto" que Gran Canaria depure el 99% de las aguas que vierte al mar

6/09/2017 - 10:52

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho este miércoles que "no es cierto" que en la isla de Gran Canaria se depure el 99 por ciento de las aguas se vierten al mar, como ha defendido el presidente del Cabildo, Antonio Morales.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a 'Cope Canarias' y recogida por Europa Press, ha lamentado que Morales llegue a poner "en tela de juicio" a la propia Fiscalía por no investigar en Tenerife, al tiempo que ha lamentado el "barullo político" que se ha generado este verano con la proliferación de cianobacterias en las costas canarias.

Clavijo ha dejado claro que, según todos los informes que maneja la Comunidad Autónoma, las cianobacterias "no tienen nada que ver" con los vertidos a la costa, y se trata de un fenómeno climatológico asociado a la temperatura del mar y la falta de viento.

"Es un fenómeno natural, no tiene nada que ver con los vertidos, y si hubiera riesgo para la población, se hubiera prohibido el baño", ha explicado.

El presidente ha explicado que "hay que informar y tener sentido común", admitiendo que el Ejecutivo pudo ser "más contundente" en la labor de comunicación en un momento en el que "es más fácil vender un bulo en las redes sociales".

Clavijo ha insistido en que los estudios de la Comunidad Autónoma resaltan que la calidad del agua del mar es "excelente" en el archipiélago, y ha descartado dar la "misma validez" al estudio de los científicos israelíes publicado en 'Nature' que vinculan las cianobacterias con los vertidos.

"El Mediterráneo no tiene que ver con el Atlántico, no me merece la misma credibilidad", ha indicado, criticando las "especulaciones" y la "tormenta mediática" que se ha originado con la "irresponsabilidad", incluso, de asociar el fenómeno de las cianobacterias a la aparición de tumores.

El presidente ha admitido, no obstante, que "hay problemas de vertidos" en Canarias y en todo el mundo, y que su Gobierno trabaja para "poner medios" para corregirlos a través del Fdcan, que recoge que el 75% de los recursos se destina a infraestructuras, una medida que además suple la "falta de sensibilidad" del Estado, que hasta este ejercicio, había "dejado a cero" el convenio de obras hidráulicas.

En todo caso, ha señalado que las competencias recaen en cabildos y ayuntamientos, que deben sacar adelante expedientes "complejos" y que tardan bastante, pues en muchos casos también tiene que intervenir la Dirección General de Costas.