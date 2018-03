La X Semana de Jazz reunirá en Ávila funk, música española y jazz clásico del 25 al 30 de noviembre

12/11/2008 - 18:39

La X edición de la Semana de Jazz, que organiza Caja de Ávila y que se celebrará del 25 al 30 de noviembre, reunirá jazz clásico y latino, funk y música española.

ÁVILA, 12 (EUROPA PRESS)

Pedro Ruy Blas será el primero en actuar, acompañado por el pianista y compositor argentino Horacio Icasto, con temas clásicos del jazz, teatro musical y canciones populares españolas.

Jesé Davus y el trompetista cubano Yasek Manzano actuarán los días 26 y 27 de noviembre y la nota de color la pondrá The Funk on Me, una banda de funk liderada por Ferni Córdoba. Serán Ton Risco y Jacobo de Miguel los que pondrán el broche de oro a las jornadas.

Cada actuación tendrá un precio de seis euros y de 30 el abono, y las entradas podrán adquirirse en el Palacio Los Serrano o en el auditorio de Caja de Ávila, donde se celebrarán los conciertos a las 20.00 horas.

Como señaló en la presentación del festival Miguel Ángel Fernández, periodista y crítico musical que actúa como asesor para elaborar el programa desde hace ocho años, por estas jornadas "han pasado casi todos los estilos dentro del jazz" y en esta edición el objetivo es "seguir ampliando los diferentes estilos".