El PSOE asegura que León "va con retraso en todo" por la gestión del Partido Popular

6/09/2017 - 11:21

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León, José Antonio Diez, ha reclamado al alcalde, Antonio Silván, que se deje de "falso optimismo" y mire la realidad de León, "una ciudad que avanza con un grave retraso y que sufre el lastre del conformismo y la desidia de la gestión del Partido Popular".

LEÓN, 6 (EUROPA PRESS)

"Presumir de obras que acumulan años de demoras y cientos de recortes y apelar a dos años de parón y transición para preparar el final de la legislatura son un pobre balance para un alcalde que no es capaz de asumir que su mandato está marcado por la dejadez, la desidia y el dejar pasa", ha asegurado José Antonio Diez, quien ha acusado a Silván de no haber sido capaz "ni de ejecutar ninguna de sus propuestas tal y como las concibió".

El socialista ha replicado al alcalde de León por su balance realizado en el día de ayer sobre los dos primeros años de gestión municipal, y le ha recordado que "el soterramiento recorta en más de dos kilómetros lo previsto, FEVE aún no llega al centro de la ciudad, el AVE todavía circula a medio gas, el Palacio de Congresos nunca se realizará con el PP en el Gobierno y la iluminación sigue siendo uno más de los problemas de una ciudad sin gestión y sin mantenimiento".

Diez ha reconocido que, en su comparecencia ante los medios, el alcalde admitió "dos únicas verdades plenas sobre su tarea como alcalde, su satisfacción con lo realizado es moderada y la ilusión es la misma que el primer día", ya que "no puede estar satisfecho con lo realizado, porque es un balance muy pobre y tiene la misma ilusión que el primer día".

El Grupo Socialista ha pedido al alcalde que haga "un balance real de su gestión que no maquille con las obras que, demoradas y recortadas, ejecuta el Gobierno y que no son más que recortes a los proyectos iniciales del PSOE".

No obstante, José Antonio Diez ha resaltado dos puntos positivos de la gestión municipal en estos dos años como son la gratuidad del transporte público para los menores de 14 años, "que propuso el PSOE y que el PP demoró año y medio", y el proyecto para León Norte, que el portavoz socialista ha anunciado que "fiscalizaremos en cada paso para no arruinar 14 millones de euros de financiación europea con proyectos insustanciales y que no generen los resultados que se necesitan en empleo y mejora de la ciudad".