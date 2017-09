Cs pide defender la "unidad española" y al PSOE que "deje de marear la perdiz" y defina su "criterio" al respecto

6/09/2017 - 11:50

El portavoz adjunto del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha remarcado este miércoles que su formación defiende "la unidad española", y ha emplazado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "y al resto de socialistas, a que, cuanto antes mejor, tengan un criterio" al respecto y "dejen de marear la perdiz".

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

Romero se ha manifestado así en una rueda de prensa en el Parlamento tras ser preguntado sobre el hecho de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, explicara este martes su concepto de "nación de naciones" asegurando que además de España, que es una nación, "no sólo un Estado", en términos históricos también tendrían esta consideración "al menos" Cataluña, País Vasco y Galicia.

Tras ello, la presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, aseveró que ella tiene "absolutamente claro que Andalucía no es menos ni que Cataluña ni que Euskadi ni que Galicia".

El diputado de Cs Andalucía Sergio Romero ha comentado que "Pedro Sánchez no termina de aclararse", al igual que, según ha añadido, le ocurre al PSOE en general, y frente a ello ha remarcado que en el partido naranja entienden que "tenemos una nación muy bien definida, que se llama España, y un Estado que se llama Estado español".

Más allá de eso, según ha apostillado, "la confrontación o falta de entendimiento o de sentido de lo que somos todos los españoles en el PSOE no es de mi incumbencia", porque en Cs "nunca nos hemos metido en las interpretaciones que hacen otros".

Romero ha insistido en que "vamos a defender la unidad española, porque si no estamos unidos no vamos a poder vencer a la situación de desempleo, al terrorismo, ni a los desafíos separatistas", por lo que ha concluido pidiendo "a Sánchez y al resto de socialistas que, cuanto antes mejor, tengan un criterio porque son necesarios" en España, y que "dejen de marear la perdiz, porque no se puede contentar a todos", según ha advertido al concluir.