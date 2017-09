Causapié no teme ser apartada de portavocía con un nuevo secretario general y aplaude "proliferación" de precandidatos

6/09/2017 - 12:12

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha asegurado que no teme ser apartada de la portavocía ni que se produzcan otros cambios en el Grupo Municipal con la elección de un nuevo secretario general del PSOE-M, al tiempo que ha aplaudido la "proliferación" de precandidatos.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

"No temo tal cosa, no tengo temor al cambio en la portavocía y no tengo ninguna comunicación o mensaje sobre los candidatos", ha contestado este miércoles en una rueda de prensa con la que ha dado la bienvenida al nuevo curso político. La concejala ha apuntado que el PSOE "está trabajando bien asentando una posición importante en el Ayuntamiento y en esa línea va a seguir trabajando el Grupo".

"No hay en este momento ninguna información que pueda suponer ningún cambio ni en la portavocía ni en ninguna otra persona que forme parte del Grupo", ha remarcado. Causapié no ha aventurado su preferencia por ningún precandidato aduciendo que estaba dando una rueda de prensa como portavoz del Grupo Municipal Social pero sí ha aplaudido la "proliferación" de ellos, "una buena noticia" porque demuestra la democracia interna socialista.

Para Causapié es "una buena noticia que muchos compañeros quieran ser secretario general porque serlo es un honor" aunque ha lamentado que no haya mujeres entre los precandidatos. El haber disminuido el número de avales para presentarse "amplía las posibilidades de presentación y eso es positivo porque si sólo hubiera un candidato alguien diría que está fallando la democracia".