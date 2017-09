Esparza (UPN) dice que al Gobierno de Navarra "le toca mojarse y tomar una decisión" sobre el TAV

6/09/2017 - 12:29

Ha anunciado que mantendrá una reunión con Rajoy para "dar un impulso determinante al TAV y al Canal de Navarra"

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha advertido de que al Gobierno de Navarra "le toca mojarse y tomar una decisión" respecto a la llegada del tren de alta velocidad a la Comunidad foral.

Así lo ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en la que ha criticado el "desmadre" que hay entre el Gobierno foral y el cuatripartito y la "incertidumbre" que se está generando con este tema. "Llevamos meses de dimes y diretes, y ha llegado el momento de resituar las cosas", ha reclamado.

Javier Esparza ha asegurado que UPN ha querido "facilitarle las cosas a Uxue Barkos" para que el TAV "sea una realidad en Navarra" y ha afirmado que "se lo está poniendo en bandeja de plata" al Gobierno de Navarra "porque sabemos que supone empleo, es prosperidad para Navarra y va a generar movimiento empresarial".

En este sentido, ha anunciado que próximamente mantendrá una reunión con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, con el objetivo de "dar un impulso determinante, definitivo, al TAV y al Canal de Navarra".

En este sentido, ha asegurado que "llevamos meses hablando del TAV porque UPN alcanzó un acuerdo con el Gobierno de España para impulsar el TAV en Navarra" y ha reprochado que la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, y el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, no han hecho "nada relevante para que el TAV llegara a Navarra". "Estaban cómodos sin tener tensiones internas con sus socios de gobierno", ha añadido.

Esparza ha considerado que el TAV "es bueno para el conjunto de los navarros", motivo por el que "hemos aprovechado nuestra posición de fortaleza política en Madrid para supeditar el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a que en Navarra se impulse el TAV y el Canal de Navarra". "Todos los navarros merecemos lo mismo que todos los españoles", ha incidido.

Para el presidente de UPN "lo mejor es un acuerdo entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España" y ha considerado que el Ejecutivo foral "ha tenido tiempo suficiente" para haber analizado la propuesta que remitió el Ministerio de Fomento el pasado mes de mayo, ante la cual el Ejecutivo foral debería dar una respuesta antes del 10 de septiembre.

Para el dirigente regionalista es "incomprensible" que desde entonces "no se haya hecho nada, no se haya avanzado y no se haya puesto una propuesta encima de la mesa".

Esparza ha aseverado que el Ejecutivo foral "no va a poder alcanzar un acuerdo ni con Bildu, ni con Podemos ni con Izquierda-Ezkerra", por lo que le ha instado a que "se tomen decisiones". "O impulso el TAV o me aparto porque sé que el Estado lo va a impulsar a través del acuerdo que tiene con UPN", ha señalado Esparza, que ha opinado que "el espectáculo que está dando el Gobierno es lamentable".

Al Gobierno de Navarra "le toca mojarse y tomar una decisión", ha insistido Esparza que ha añadido que "si el Gobierno de Navarra decide no impulsar el TAV el Gobierno de España lo impulsará". En este sentido, ha asegurado que si el Ejecutivo foral no responde el 10 de septiembre a la propuesta del Gobierno de España, el Estado "lo que va a hacer es actuar y cumplirá el acuerdo que tiene con UPN para que se liciten las obras en el año 2017", que serían los tramos Villafranca-Peralta y Peralta-Olite.

"A nosotros se nos acusa de amenazas y chantaje", ha afeado Esparza, que ha indicado que "el único que amenaza y chantajea al Gobierno de Navarra es Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, porque están amenazando con que no van a aprobar los Presupuestos de 2018 si el TAV se desarrolla y se impulsa".

Mientras tanto, ha continuado, Geroa Bai "está en una situación kafkiana porque en función del portavoz se dicen unas cosas u otras". "Parece que hay dentro de Geroa Bai una línea que quiere ceder al chantaje" y "no quiere poner riesgo los Presupuestos del 2018 porque eso significaría poner en riesgo sus sillones", ha remarcado.

Al respecto, ha acusado a Geroa Bai de mentir al decir que el corredor ferroviario que defienden "es el del acuerdo programático" porque "es el del UPN: es doble vía, ancho internacional, pasajeros y mercancías, es la conexión con Zaragoza y la Y vasca", motivo por el cual, ha afirmado, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra "están en contra".

Una situación que "demuestra la debilidad del Gobierno de Barkos" y "las discrepancias internas entre sus socios y en el propio seno de Geroa Bai". "Quieren salvar a toda costa los Presupuestos de 2018 y si para eso tienen que ralentizar este asunto, están dispuestos" y "eso no es responsable ni leal con Navarra porque responde a intereses partidistas", ha afeado.

Javier Esparza ha expresado su apoyo al vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, en este asunto pero le ha pedido "claridad porque no podemos estar como estamos". "Si no es capaz de sacar adelante este proyecto, después de reconocer que es estratégico y de interés general para Navarra, lo que debería hacer es irse", ha concluido.

Al respecto ha asegurado que "es muy triste que le esté apoyando toda la oposición en bloque y no aquellos que le hicieron vicepresidente".