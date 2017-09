PSOE dice a Carmena que no trate de quedar bien con todos en cuestión catalana y al PP que no busque ventaja partidista

6/09/2017 - 12:26

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, se ha dirigido a la alcaldesa, Manuela Carmena, para decirle que "no intente quedar bien con todo el mundo" en la cuestión catalana y "que no sea equidistante con una situación que vulnera la democracia" mientras que al PP le ha dicho que no deben buscar "ventajas políticas partidistas" porque "no se es más patriota por sacar más veces la bandera sino por buscar soluciones al país".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Causapié se ha pronunciado así sobre la organización de un acto en Matadero el próximo 17 de septiembre organizado por el colectivo Madrileños por el Derecho a Decidir. En rueda de prensa, la socialista ha recordado que el debate sobre la cesión de locales municipales para este tipo de actos no es nuevo, como ya ocurrió con CentroCentro, y que lo que los socialistas defienden es que se busque otro tipo de espacios "para que no se identifique al Ayuntamiento con una propuesta que en este momento está burlando la democracia, que es lo que hace el gobierno catalán".

La portavoz ha parafraseado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien ayer se dirigió públicamente a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y ha pedido a Carmena "que no intentara quedar bien con todo el mundo, que no sea equidistante con una situación que vulnera la democracia y ante algo que no es un referéndum".

A Carmena le ha exigido que "se pronuncie claramente" y al PP "prudencia" porque "no se es más patriota por sacar más veces la bandera sino por buscar soluciones al país". "La confrontación no es la solución", ha opinado.