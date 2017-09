El concierto de la Edad de Oro del Pop Español llevará mañana al Festival Intercultural música de los 80s y 90s

6/09/2017 - 12:44

Cerrará las actuaciones estelares del Festival Intercultural

SANTANDER, 6 (EUROPA PRESS)

El concierto del grupo La Edad de Oro del Pop Español de este jueves, 6 de septiembre, en el Festival Intercultural de las Naciones, ubicado en El Sardinero, hará retrocer al público hasta los años 80 y 90 del siglo pasado a través del pop rock-español de esa época.

Será a partir de las 22.00 horas cuando este grupo compuesto por Pablo Perea, (La Trampa), Alberto Comesaña, (Amistades Peligrosas), Joaquín Padilla (Iguana Tango), y Chus Herranz, (voz en musicales: Grease, Annie, We will rock you, Peter Pan), vuelva a pisar el escenario del Festival Intercultural en el último de los conciertos estelares de esta edición de este evento.

El repertorio del proyecto La Edad de Oro del Pop Español abarca todos los estilos de la época y todas las canciones que interpretan fueron éxitos con grupos como Danza Invisible, Mecano, Tequila, Los Rebeldes, Alaska y Dinarama, Hombres G o Gabinete Caligari.

También se podrán escuchar los temas que fueron éxito en los grupos en los que estos artistas participaron o fueron líderes.

Como actuación previa al concierto de La Edad de Oro del Pop Español, la Escuela de Baile Covadonga Viadero, con 40 artistas, ofrecerá en un primer pase a las 19.30 horas un espectáculo combinado de danza moderna y oriental, y en un segundo pase a partir de las 21.00 horas diferentes coreografías basadas en la mitología de Cantabria.