Más de un centenar de ganaderos extremeños reclaman en Mérida medidas contra la tuberculosis bovina y caprina

6/09/2017 - 13:10

Más de un centenar de ganaderos extremeños se han manifestado este miércoles frente a la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura, en Mérida, para reclamar medidas contra la tuberculosis bovina y caprina y así evitar pérdidas en el sector.

MÉRIDA, 6 (EUROPA PRESS)

Esta concentración ha sido convocada por La Unión de Extremadura y con ella su secretario técnico, Luis Cortés, ha señalado que pretenden que los políticos "hagan caso" a los ganaderos y aprueben una ley en la que se defiendan los intereses del sector, porque no se puede seguir "arruinando".

De esta forma, Luis Cortés ha indicado que "una vez más" han venido a ver al presidente de la Junta de Extremadura, tras lo que ha lamentado que "no se digna en recibirles", y que desde Presidencia continuaran la manifestación en la Asamblea de Extremadura, acompañados por diputados parlamentarios del Grupo Popular y Podemos.

El secretario técnico de La Unión Extremadura ha manifestado que lo que sucede con el sector ganadero se debe a una "incompetencia en los políticos" y lo que hay que hacer es una "emergencia política".

Por ello, Luis Cortés ha tachado de "vergüenza" lo que ocurre con este sector, por lo que ha lamentado que "el señor Vara no quiera escuchar lo que sus ganaderos le están diciendo", ha dicho. Desde el PSOE "no les han llegado a contestar", por lo que les dejarán en registro un "proyecto de ley" que La Unión Extremadura ha presentado, ha manifestado Cortés.

Se trata de un proyecto en el que pide que indemnicen a los ganaderos por las "pérdidas reales" que tienen, ya que según ha señalado, por vaca que se mata se pierden unos 800 euros y alrededor de 120 por cabra, así como que se sanee la cabaña cinegética.

En tercer lugar, ha señalado que en dicho proyecto exigen un contranálisis antes de matar las vacas, ya que "no se pueden matar vacas y una vez muertas el resultado post morten diga que el animal estaba sano". "En el año 2015 se mataron 8.300 vacas que estaban sanas y que fueron a la cadena alimentaria", ha apostillado Cortés.

"MIENTEN" LOS POLÍTICOS

Asimismo, el secretario técnico de La Unión Extremadura ha manifestado que los políticos "mienten", ya que salió una resolución el pasado 6 de julio, que decía que Extremadura tiene el 12,09 por ciento de prevalencia, y el pasado martes decían que hay un 7,5 por ciento, lo que supone que "juegan con las cifras, con los ganaderos y con sus familias".

En Extremadura en el sector de vacuno y de caprino hay alrededor de unas 15.000 explotaciones de las cuales el 12,09 por ciento "están infectadas", lo que quiere decir que "realmente infectado" hay unas 2.000 explotaciones, mientras que "las otras 13.000 no lo están pero en cualquier momento pueden estarlo ya que en 2016 ha subido la prevalencia un 0,73 por ciento, según los datos de la consejería", ha aseverado Cortés.

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO POPULAR

Por su parte, el portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Francisco Ramírez, también ha estado presente en esta manifestación para exigir medidas contra la tuberculosis, y en la que ha señalado que esta situación "es la realidad que tiene la región y no la que presenta el Presidente de la Junta en el discurso del Día de Extremadura o en los actos institucionales".

El portavoz de Agricultura del PP ha mantenido que es "una realidad" donde los ganaderos extremeños "no son atendidos" por sus políticos y tienen que manifestarse para trasladar sus "problemas" a las puertas de Presidencia, unos problemas que parece que el presidente de la Junta "desconoce", según Ramírez.

Francisco Ramírez ha asegurado que en Extremadura existe "un problema con la tuberculosis", y frente ello la única "solución" de la Junta es matar todas las vacas y cabras que hay en la región, y así "arruinar a miles de familias".

Asimismo, el portavoz ha subrayado que en la Asamblea de Extremadura, toda la posición en bloque, ha aprobado en "diversas ocasiones muchas medidas para luchar contra la tuberculosis", al mismo tiempo que ha señalado que el Parlamento que aprueba estas medidas es "desoído".

"Es importantísimo que la Junta de Extremadura establezca una ayuda para la pérdida de patrimonio que sufren estos ganaderos y que está aprobado por el Parlamento", ha resaltado Ramírez.

Por ello, desde el Grupo Popular se manifiestan para "ver si así se atiende a los ganaderos, ya que por vía institucional, por vía de acuerdo, ha sido totalmente imposible, y el presidente se esconde en unos discursos filosóficos vacíos y esconde la realidad que tiene la región", ha concluido Ramírez.

PODEMOS

Por otro lado, la diputada del Grupo Podemos Irene de Miguel, quien también ha estado presente en dicha concentración, ha señalado que desde el partido "aprueban totalmente las reivindicaciones del sector ganadero".

Asimismo, ha aseverado que la Junta de Extremadura lleva a cabo una política "nefasta" que lo único que consigue es "la expulsión de cada vez más gente del mundo rural y a que el sector ganadero se encuentre en una auténtica crisis".

Frente a ello, la diputada de Podemos ha destacado que no entienden "cómo las medidas se aplican con tanta crudeza sobre el sector ganadero y no así sobre el sector cinegético"; al mismo tiempo que ha señalado que tampoco entienden "cómo en Extremadura se aplican unas medidas que sitúan a los ganaderos y ganaderas en una situación de inferioridad y no se hace en el resto de Comunidades autónomas".