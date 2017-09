Trabajadores ITV Alcantarilla piden soluciones y el Gobierno regional dice que trabaja en mecanismos jurídicos

6/09/2017 - 13:59

Trabajadores de la ITV pública de Alcantarilla se han concentrado este miércoles a las puertas del Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para pedir soluciones tras quedarse en punto muerto la situación de las ITV de la Región. Y es que PSOE, Podemos y Ciudadanos tumbaran en la Asamblea Regional el decreto ley que permitía aumentar de 8 a 18 las ITV en la Región, entre otras medidas.

MURCIA, 6 (EUROPA PRESS)

En este sentido, los trabajadores concentrados dicen no entender por qué se piensa en eliminar un servicio de ITV, el de Alcantarilla, "que es el más rentable, seguro y barato".

La portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, y el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, han querido atender a los trabajadores, a los que les han indicado que están analizando todos los mecanismo jurídicos, coincidiendo en señalar que "nos estamos jugando mucho; estamos trabajando en ello", han insistido tras escuchar sus reivindicaciones y pedirles teléfonos de contacto.

Ya en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Arroyo ha explicado que "en estos momentos hemos entrado en una situación de vacío legal, y por tanto el Gobierno trabaja en poder solucionar esa situación de inseguridad jurídica tanto para los trabajadores de las ITV como para los usuarios de las Inspecciones Técnicas de Vehículos en la Región de Murcia".

Tras escuchar las reivindicaciones de los trabajadores de la ITV pública de Alcantarilla, preocupados por su futuro y puestos de trabajo, la consejera ha declarado que "estamos trabajando de manera responsable en intentar dar seguridad y estabilidad a esos empleados y usuarios".

Por tanto, ha insistido Noelia Arroyo, "tenemos que trabajar en dar esa estabilidad y actuar, como siempre, con una política responsable, no con una de espectáculo y postureo".

Lo solucionaremos "lo antes posible" pero, ha lamentado, "la situación de inseguridad que se ha generado para trabajadores y usuarios no tendría que haberse producido", de hecho, se hubiera solucionado "con responsabilidad política, mirando el interés general".

Ahora, ha continuado Arroyo, en ese vacío legal, "vamos a intentar seguir negociando, consensuando y plantear un escenario en el que estemos todos de acuerdo para dar solución a este problema".

Al respecto y sobre el hecho de que Cs valore apoyar o no los Presupuestos regionales del próximo año, la portavoz del Ejecutivo regional ha subrayado que "al Gobierno no le han dado ningún revolcón; se lo dan a los ciudadanos de la Región, trabajadores y usuarios que hoy ven la situación de las ITV sin resolver", lamentando así que la formación naranja haya actuado "de una forma distinta a la que estaba acordada y consensuada con el Gobierno".

"Creemos saber los motivos" de su cambio de parecer, pero, a según Arroyo, "no se ajusta a esa reforma que se estaba analizando en la Asamblea Regional; hay que actuar por el interés general, no el particular ni partidista", ha zanjado.

CROEM TAMBIÉN LAMENTA "LA OPORTUNIDAD PERDIDA"

Al hilo, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de la Región de Murcia (CROEM) ha lamentado "la oportunidad perdida para haber liberalizado un sector que habría beneficiado de manera directa a la actividad empresarial y, en general, a todos los ciudadanos, que se verán así privados de un servicio más ágil, más cercano y a un menor coste".

"No podemos obviar además que el proyecto de decreto contó con dictamen favorable del Consejo Económico y Social, y que las cuestiones sociales que los sindicatos plantearon sobre los trabajadores de las ITV vigentes fueron resultas mediante consenso con la Administración", señala la Confederación en comunicado de prensa.

CROEM apela, de tal forma, a la necesidad, "ya en este caso por la vía del diálogo", de alcanzar los fines que se pretendían con el mencionado decreto-ley.

En este sentido, indica que "siempre defenderá la creación de espacios de modernización y libertad económica que priman ya en otros territorios", a su juicio, "solo de esta manera lograremos ser más competitivos y crearemos el entorno más propicio para atraer inversiones y desarrollar nuestra economía".