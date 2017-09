Junta pagará "de forma inmediata" a 420 estudiantes de becas B1 y reconoce que la gestión "no fue la correcta"

6/09/2017 - 14:12

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha anunciado que la Junta de Andalucía pagará "de forma inmediata" a 420 estudiantes beneficiarios de las becas para las pruebas del B1 de idiomas, tras lo que ha reconocido que la gestión efectuadas hasta la fecha "no ha sido la correcta".

En comisión parlamentaria, el consejero ha reconocido la existencia de "defectos formales" en materia de gestión, por lo que ha hecho "autocrítica" sobre este asunto, toda vez que "no era la fórmula correcta". "La fórmula de gestión de esas becas no fue la correcta y no era la manera de gestionar", ha añadido.

No obstante, ha valorado que "desde que son las universidades las que hacen las convocatorias con ayuda de la Junta, todo funciona con absoluta agilidad".

Arellano ha apuntado que de las solicitudes recibidas para dichas becas, 2.030 solicitudes cumplían las condiciones para recibir las becas, y de estas 964 han presentado documentación, de las cuales "tenemos 420 solicitudes que están a punto de ser pagadas".

Ha precisado que en las nuevas convocatorias "se permite incorporar a personas cuyas solicitudes resultaron bloqueadas en convocatorias anteriores".

"Estamos en el último trámite y en el proceso final para abonar las becas de 420 estudiantes de forma inmediata, y el resto han concurrido a las convocatorias que gestionan las universidades o no cumplían los trámites y requisitos", ha explicado el consejero.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Escrivá ha lamentado que la Junta "sigue pagando tarde las becas del B1", de forma que "2014 y 2015 se ha pagado tarde y 2016 va por el mismo camino".

Por ello, tras preguntar cuando cobrarán las becas correspondientes a 2015 y 2016, ha precisado que la Junta "anunciaba que los trámites se simplificarían, pero estamos en septiembre y vamos por el mismo camino, lentos", de forma que "se superponen convocatorias", toda vez que "no se han establecido todas las medidas necesarias para conseguir agilizar los pagos".