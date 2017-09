Acuerdo para fijar un programa de eliminación progresiva de sujeciones mecánicas en geriátricos

6/09/2017 - 14:29

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha acordado este miércoles por unanimidad instar a la Junta a establecer un programa de instauración progresiva de eliminación de las sujeciones mecánicas de pacientes con enfermedad de Alzheimer, demencia senil o otro tipo de enfermedades neurodegenerativas y tras acuerdo con el Consejo Interterritorial de Salud mediante incentivos a las residencias o centros que se inclinen por un sistema libre de sujeciones.

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

Este es uno de los siete puntos de acuerdo de los grupos en torno a una PNL de Ciudadanos para generar una sensibilidad real sobre el uso de una práctica que, según ha explicado el proponente, Manuel Mitadiel, que se aplica en un 20 por ciento de los casos y principalmente por razones "organizativas" de los centros, cuando la media de los países del entorno se reduce a entre el 2 y el 5 por ciento de los casos mientras que en Japón está prohibida.

"Los que estamos acertados no somos nosotros, algo tenemos que cambiar en nuestra práctica", ha reclamado Mitadiel que se ha hecho eco de las demandas del 'Programa Desatar' avalado por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma) ante el "trato inhumano y degradante" a muchos ancianos.

Mitadiel ha puesto en duda la sensibilidad de la Consejería de Familia sobre este asunto que, según ha lamentado, no ha podido ser discutido ni en Comisión, y ha hecho un llamamiento al departamento que dirige Alicia García para que no tenga un concepto burocrático de las ataduras y que no acepte que se hagan por necesidades organizativas.

Desde las filas 'populares', el procurador Pedro Antonio Heras ha reconocido que se trata de un asunto que trasciende lo sanitario y, en coherencia con lo aprobado ya en el Congreso de los Diputados, ha aceptado las propuestas de Ciudadanos, junto a dos añadidas del Grupo Podemos, con la precisión de que la realización de los cambios para disminuir la necesidad de sujeciones se realicen siempre tras el necesario acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud.

"Quiero pensar que no va a ser para dilatar ni para echar balones fuera o para no ser beligerantes", ha advertido Mitadiel ante las matizaciones aceptadas al PP que no ha votado a favor de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Socialista que ha reclamado un marco normativo elaborado por un equipo muldisciplinar formado por médicos, enfermeras, fisioterapeutas y trabajadores sociales ante la "mucha carga social" que tiene este asunto.

El procurador socialista Ángel Hernández ha aprovechado el debate de esta PNL para recordar a la socialista Eloísa Álvarez, fallecida ayer, por sus enseñanzas y lecciones de derechos fundamentales del paciente y ha apelado en concreto a la libertad del paciente para poder elegir para preservar principios como la dignidad, la autonomía y la autoestima.

Desde el Grupo Mixto, el leonesista Luis Mariano Santos ha reconocido que se trata de un asunto que suscita "muchas controversias y dilemas" a lo que ha sumado la falta de estudios de investigación que determine los beneficios y los riesgos de este sistema que podría llegar a convertirse en una "práctica abusiva" por necesidades organizativas de los centros.

Por ello ha abogado por establecer "protocolos claros" que permitan determinar el uso de los sistemas de sujeción mecánica y de compartido la necesidad de favorecer esa eliminación progresiva en función de criterios médicos.