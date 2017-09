Aguado responde a Cifuentes que si quiere de verdad la limitación de mandatos "puede aprobarse en dos meses"

6/09/2017 - 14:31

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha negado este miércoles que su Grupo esté paralizando la reforma del Estatuto de Autonomía, que contempla varias medidas de regeneración democrática, y ha señalado que si el PP quiere de verdad la limitación de los mandatos presidencias, "puede aprobarse en dos meses".

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Aguado ha respondido así a las palabras lanzadas ayer por Cristina Cifuentes tras el Consejo de Gobierno, que afirmó que la ley de reforma del Estatuto está paralizada "por la oposición". "Cuando se mantiene un discurso y se propician reformas y al mismo tiempo se están paralizando todas esas reformas en una comunidad, creo que hay postureo", señaló la presidenta autonómica, añadiendo que expertos ven "serias dudas" en las constitucionalidad de la medida teniendo en cuenta que España no es un sistema presidencial.

Este mediodía, en una rueda de prensa en la sede nacional de Cs, Aguado ha recordado que la limitación de mandatos es un punto del acuerdo de investidura con el PP regional --no una propuesta que llevara el Partido Popular en su programa-- y que tras un año parada esa iniciativa parlamentaria la formación naranja presentó otra con un solo párrafo en el que se exige sólo esa modificación. A su juicio, si se tramitara en lectura única, en dos meses esa medida estaría aprobada.

"Pero ellos venden titulares y buscan excusas legales y argucias para no cumplir ese punto de ley. Lo que quieren es posturear, hablar de regeneración para luego acabar arrastrando los pies cuando no les quedan más remedio", ha manifestado el líder regional de la formación naranja sobre el PP regional.

Respecto a la supresión de los aforamientos de los diputados autonómicos y otros altos cargos que también propone Cs, Aguado ha señalado que es una media también tiene que dirimirse en la reforma del Estatuto de Autonomía. "No hay nada que impida que esta reforma salga adelante. Pero una vez más la política de titulares prima sobre los hechos concretos. No hay avances desde eso, más allá de una rueda de prensa. Necesitamos dar un paso más. Me parece que es una mala decisión dejar empantano la reforma del Estatuto", ha finalizado.