Beteta asegura que la Comunidad reformará la Ley de Cajas aunque sea sin el apoyo de los socialistas

12/11/2008 - 18:57

Avisa de que los estatutos de Caja Madrid serán reformados cuando se apruebe la nueva Ley regional de Cajas

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, aseguró hoy en declaraciones a los medios que el Ejecutivo autonómico sacará adelante su reforma de la Ley regional de Cajas aunque sea sin el apoyo del PSM, después de que esta mañana el secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, negara que se esté trabajando conjuntamente en el nuevo texto.

"Aunque nos encanta que las leyes se pacten con la oposición, el PP tienen mayoría y hará lo que entienda que tiene que hacer por el bien de la Comunidad de Madrid, como siempre que legislamos, y por el bien de los ciudadanos", aseguró Beteta.

El pasado lunes, el consejero informó de que responsables populares y socialistas habían mantenido varias varias reuniones en la Asamblea de Madrid para adaptar la Ley Regional de Caja de Ahorros a la normativa estatal, algo que Gómez negó hoy alegando que el Grupo Parlamentario Socialista ni siquiera ha recibido ni un borrador ni un anteproyecto de la Ley.

A continuación, recordó que la reforma de la Ley corresponde a la adaptación de dicha norma a la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (LORCA), e insistió en que "todas las comunidades, excepto la de Madrid, lo han hecho ya". "Nosotros lo haremos en muy breve plazo", avanzó, aunque no quiso confirmar si el nuevo texto será presentado al Consejo de Gobierno de la semana que viene. "El Consejo de Gobierno es soberano, y yo no soy el Consejo de Gobierno. Además, no me corresponde a mí decirlo, porque es la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, quien tiene la competencia de fijar el orden del día", añadió.

REFORMAR LOS ESTATUTOS DE CAJA MADRID

Por último, Beteta avisó de que la reforma de la Ley autonómica conllevará ineludiblemente una reforma de los estatutos de Caja Madrid. "Habrá que reformar los estatutos de Caja Madrid, lógicamente, en atención a lo que disponga la legislación de Cajas de la Comunidad de Madrid, una vez sea aprobada por el Parlamento regional", indicó.

Según el consejero, él ya había avisado al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, de esta circunstancia antes del pasado lunes, cuando tuvo lugar una asamblea general de la entidad en la que se renovaron las entidades representativas, algo que a juicio de Beteta "no se debería haber hecho" sino que "se debería haber esperado a la modificación de la Ley de Cajas que está en tramitación por parte de la Comunidad".

"Yo había avisado a Blesa de esta circunstancia, y no se ha tenido en cuenta, así que ahora habrá que ver cuáles son las consecuencias que (el cambio legislativo) tiene", apostilló. Asimismo, Beteta eludió valorar lo sucedido en la asamblea general del lunes, cuando parte del PP votó a favor de la propuesta de Blesa en contra de la directriz dada por el partido de votar en contra. "Sólo sé lo que he leído en prensa, porque no formo parte (de la asamblea)", indicó.