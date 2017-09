CCOO critica que este curso escolar es "parecido al de hace 30 años, con barracones y calendario anacrónico"

CCOO Madrid ha criticado que este nuevo curso escolar 2017/2018 que comienza este viernes en la Comunidad de Madrid es "muy parecido al de hace 30 años", ya que, según el sindicato, la educación pública madrileña sigue "presentando problemas de la época, como barracones, un calendario anacrónico y falta de presupuesto".

Así lo han defendido durante la presentación este miércoles del informe de CCOO sobre el inicio de curso escolar en la Comunidad, su secretario general, Jaime Cedrún, y la secretaria general de la Federación Regional de Enseñanza en Madrid, Isabel Galvín, en el que han destacado que "este inicio de curso no es lo que parece. Para CCCO, este curso también destaca por ser el de "la mala gestión, la carencia de financiación y las políticas privatizadoras".

Cedrún ha explicado que desde 2015 el PIB regional supera el valor que tenía al inicio de la crisis, en 2009; de manera que en 2017 se prevé un PIB que asciende al 109 por ciento del valor de 2009. Sin embargo, critica, la inversión pública educativa regional, "en un contexto de incremento del alumnado y crecimiento del PIB, ha seguido una evolución diferente, estando todavía este año un 9,6 por ciento por debajo del valor que tenía antes de la crisis".

La prioridad del Ejecutivo autonómico durante estos años, se quejan desde el sindicato, ha sido "subir las tasas univeRsitarias (todavía muy por encima de las de 2009) y las de Formación Profesional de Grado Superior, pese a que "es la Comunidad de España con mayor PIB".

"La inversión pública educativa todavía está, en 2015 (últimos datos), 12 puntos por debajo de su nivel en 2009, pero los fondos destinados a conciertos y subvenciones nunca se han reducido y están un 9,6 por ciento por encima del nivel de 2009", se quejan.

Sin embargo, critican, el alumnado de los centros públicos "ha crecido más que el de los privados, pero la asignación de recursos es la inversa: muy incongruente con la libertad de elección que defiende la Consejería de Educación". Además, han cargado contra Educación por actuar "con opacidad, sin diálogo y de negar un acuerdo educativo que pasa por recuperar lo que se ha perdido".

ESCOLARIZACIÓN

En cuanto a la situación de la escolarización del segundo ciclo de Educación Infantil, la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, "se puede comprobar que la situación sigue siendo muy grave, pues un gran número de familias no obtienen plaza en las diferentes etapas en el proceso ordinario de escolarización, aspecto que denota claras carencias en la oferta educativa pública".

"Aunque podamos observar una ligerísima mejora en relación con el curso pasado, la visión positiva que está queriendo vender la Consejería está muy lejos de la realidad y, una vez más, se constata en los datos la enorme falacia de su tan manida expresión libre elección de centro", critican. Para CCCO, la situación de carencia de plazas es "ingente y la necesidad de creación de oferta perentoria".

PLANTILLAS DE PROFESORES

La situación de las plantillas de profesores y maestros en los centros educativos es para el sindicato un problema "muy grave". Critican el "gran número de efectivos que faltan por incorporar al sistema en esta asignación definitiva para el inicio de este curso".

Explican que se han asignado 9.030 vacantes entre aprobados en prácticas en la últimas oposiciones y profesorado interino (4.688 en el cuerpo de maestros, 1.396 de prácticas de las oposiciones más 3.292 interinos/as, y 4.342 de Secundaria, FP y Régimen Especial), una cantidad algo mayor que el curso pasado, en el que se asignaron 8.049 vacantes en estos mismos conceptos.

"A pesar de la pequeña mejora", apuntan, estos datos contrastan con la plantilla aportada por la Consejería para el curso pasado, de 11.618 vacantes para interinos/as (5.955 del cuerpo de maestros y 5.663 de Secundaria, FP y Régimen Especial).

Esto implica para CCOO que "faltan en el sistema, a día de hoy, al menos 2.588 efectivos (1.267 en maestros y 1.321 en Secundaria, FP y Régimen Especial) para cubrir la plantilla del curso pasado, cantidad a la que habría que sumar el cupo de plantilla correspondiente conseguido en el nuevo Acuerdo Sectorial".

Esta cantidad extra por el Acuerdo para este curso la Consejería la cifró en 600 cupos con el desacuerdo de CCOO que exige al menos 800 para este curso. En cualquier caso, esto daría un total de al menos 3.188 efectivos más de lo asignado hasta el momento.

"El hecho de que las plantillas no estén completas en el inicio de curso, aunque con pequeñas mejoras, sigue siendo un enorme problema sin resolver año tras año". Persiste también, critican, la "grave situación de los profesores funcionarios de carrera sin destino definitivo y asignados por tanto a un destino provisional, 2.387 en el curso pasado y 3.020 en este curso".

Ante esta situación, CCOO ha exigido que se completen urgentemente las plantillas, se aplique el cupo extra y se convoque a la Mesa Sectorial para que la Consejería dé cuenta, con los datos encima de la mesa, de todo lo relativo a cupos y plantillas.

CALENDARIO

Para CCOO, la Comunidad se encuentra ante una orden reguladora del calendario escolar que "adolece de males históricos que vienen resaltando año tras año". Entre ellos, resaltan "el reparto irracional de los tiempos (no sujeto a criterios racionales educativos, sino en función del calendario litúrgico católico), la insuficiencia de tiempo para preparar el inicio de la impartición del currículo, la no homologación del calendario entre centros que imparten las mismas enseñanzas y etapas, la no homologación entre centros públicos y privados concertados, o la inseguridad jurídica que supone la llamada "jornada intensiva" en junio y septiembre.

Además, critican el "anacronismo" de este modelo de calendario y la "falta de homologación con los países de nuestro entorno o con otras comunidades autónomas españolas a lo que hay que añadir la falta de consenso a la hora de elaborar dicho calendario".

En cuanto, al traslado de exámenes de septiembre a junio creen necesario necesario "impulsar un proceso de amplia participación, escuchar al profesorado y planificar el desarrollo de todos los aspectos que han de tenerse en cuenta para aplicar este cambio". Sin ese procedimiento, critican, este cambio es "un experimento más de los que acostumbra la Consejería, a costa, sobre todo, y lo que es más grave, del alumnado".

Sobre este tema, creen que las fechas de la evaluación ordinaria y extraordinaria en la educación secundaria debe realizarse mediante norma distinta que la que fije el calendario escolar.

En definitiva, CCOO critica que, "un año más, hay una falta de acuerdo sobre el calendario, a lo que hay que unir la modificación unilateral de la evaluación extraordinaria en la educación secundaria sin un mínimo análisis previo en una exhibición más de experimentación a costa del alumnado y una falta de previsión absoluta en cuanto a la organización de los centros en esas fechas que, vaticinamos, va a ser conflictiva, como mínimo".