Cs quiere aprobar este curso la Ley de Policías Locales, la reforma del Canal y cambios en contrataciones públicas

6/09/2017 - 15:10

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este miércoles que este curso que comienza quiere llevar al Pleno de la Asamblea y que se tramiten la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales, la Ley de reforma del Canal de Isabel II y otras cuestiones como cambios en el sistema de contrataciones públicas.

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa ofrecida este mediodía en la sede nacional de su partido, Aguado ha colocado entre sus prioridades también la limitación de mandatos, la eliminación de aforamientos de diputados autonómicos o la aprobación de unos presupuestos regionales para 2018 que contemplen una bajada del IRPF. "Tenemos mucho trabajo en todas las áreas y nuestra prioridad es llegar a acuerdos para que no se quede en un titular y cuando acabe la legislatura tengamos esas conquistas logradas", ha dicho.

En materia educativa, el diputado autonómico ha afirmado que su Grupo "ha conseguido" la construcción de centros educativos en Paracuellos, Las Tablas y Valdebebas, entre otros, pero ha criticado que un año más siga habiendo alumnos en barracones por la falta de plazas o las obras en colegios e institutos.

"La Comunidad no tiene un compromiso real y no hace nada para evitar lo que venía pasando año tras año. Como las obras se retrasan, las empresas constructoras quiebran. Por eso este año presentaremos propuestas para que en los pliegos de contrataciones públicas no sólo prime el precio, sino también otros criterios de solvencia. Y que se cumplan", ha anunciado.

Asimismo, Aguado ha comentado que no ha escuchado al Ejecutivo autonómico tampoco hacer autocrítica en Sanidad. "La Sanidad madrileña funciona pero podría funcionar mejor. Nosotros abogamos por la excelencia y estamos muy lejos de ella. Ciudadanos, con 17 diputados, ha puesto encima de la mesa demandas históricas. Hemos aumentado el presupuesto, que se abran los quirófanos por las tardes, que se reduzcan las listas de espera...", ha concretado.

Sin embargo, el líder regional de Cs considera que el de Cifuentes "es un Gobierno continuista, que está cómodo donde está, por lo que tenemos los mismos problemas que venimos arrastrando en los últimos años". "Nosotros sí tenemos un plan, pero el consejero de Sanidad está más a los abanicos de papel y a Twitter, que a elaborar un plan a ocho años", ha añadido.

SEGUIMIENTO DEL ACUERDO DE INVESTIDURA

Ignacio Aguado sigue confiando en que se cumpla el pacto de investidura con el PP, pese a que en la última reunión de seguimiento de finales de junio no acudiera la presidenta regional, Cristina Cifuentes. "No se trata de política, sino educación. Nosotros hicimos lo que queríamos hacer, que era valorar el acuerdo del investidura. Espero que a finales de año sí se presente", ha indicado.

Entonces, hace dos meses, el grado de cumplimiento era del 42 por ciento, según el portavoz parlamentario, que hoy lo ha subido a poco más del 50 por ciento. Estos datos contrastan con los aportados por la Comunidad, que lo subió entonces a más 90 por ciento. "Sólo se puede dar por cumplido aquello que está cumplido. El Gobierno regional intenta mezclar lo cumplido con lo que está en tramitación, como la limitación de mandatos o los aforamientos. Eso es engañar a los madrileños", ha apostillado.

Preguntado por los periodistas sobre su relación con ella tras los desencuentros de meses pasados, Aguado ha asegurado que su relación con la presidenta "nunca ha dejado de ser cordial en lo personal". "Somos un partido exigente y parece que eso les molesta. Llevaban 20 años con mayoría absoluta haciendo lo que les daba la gana y sin estar acostumbrados a que les apretaran y a que rindieran cuentas. Están nerviosos por los casos de corrupción y los informes de la Guardia Civil", ha apostillado.

En otro orden de cosas, Aguado también ha respondido, preguntado por los periodistas, a la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo anunciada ayer por Cifuentes. Aunque ha señalado que no tiene acceso al contenido de la misma, ha indicado que "cualquier iniciativa que permita defender a las víctimas del terrorismo tendrá el apoyo y el cariño de Cs en todos los sentidos".

Respeto a la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña, el portavoz parlamentario ha afirmado que no van a llevar ninguna iniciativa a la Asamblea y ha augurado que esa fecha "no va a ser ningún punto de inflexión porque no se van a poner urnas y no va a ver referéndum". ·"Lo que de verdad necesita Cataluña es que haya unas elecciones de verdad y un Gobierno que no se salte las leyes, respete al Constitución y se ponga a trabajar en los problemas reales de los ciudadanos", ha finalizado.