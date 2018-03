El Senado apoya a los informáticos y pide al Gobierno que estudie el problema

Fantásticos Alberto e Imanol. Voy un paso más alla. Si un profesional competente en el diseño de aplicaciones IT (no un programador, que no es lo mismo) tuviese que firmar proyectos, a lo mejor se evitaban los típicos desarrollos prometidos en dos patadas y que luego no funcionan como se espera por culpa "de los informáticos". ¿A alguien se le ocurre contratar una cuadrilla de albañiles con las instrucciones de hacer una casa?. No, hay profesionales que diseñan, otros planifican, otros miden materiales, etc. El software está infravalorado, si hubiese denuncias por negligencias en su construcción (como en las casas) otro gallo cantaría. Aquí hay sitio para todos, pero todos (ingenieros, programadores, gestores, etc.) debemos ser valorados como en otras disciplinas. Parece que si no salvas vidas tu profesión no aporta nada, pero cuando se cae el sistema de un banco a todos nos hubiese gustado un desarrollo de su sistema bien hecho y regulado, no?.