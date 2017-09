La Junta respeta la negociación entre universidades y ayudantes doctores e interinos y trabaja en soluciones

El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha expresado su respeto por la negociación colectiva entre las universidades y sus trabajadores para hallar una solución a la situación de profesores ayudantes doctores y contratados doctores interinos, tras lo que ha asegurado que la Secretaría General de Universidades "trabaja con las universidades y los representantes de los trabajadores para buscar una solución dentro de la ley".

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha pedido que la promoción de estos colectivos "llegue por la vía de adaptacion de contrato", tras lo que ha recordado que estos trabajadores han convocado huelga para el 11 de septiembre.

El consejero ha indicado en comisión parlamentaria que se trata de un personal "atrapado por las circunstancias políticas del Gobierno central en 2012, basado en la precarización, temporalidad y situaciones provisionales". Ha añadido que esa situación se vio agravada por el aumento de requisitos académicos para obtener la plaza de profesor titular".

"Era previsible que se fuera a terminar dando esta situación, pues las medidas que el Gobierno aplicó estaban lejos de ser las adecuadas y no supusieron un ahorro económico", se ha lamentado.

Ramírez de Arellano ha asegurado que "empatiza" con este colectivo, que "ha cumplido con los requisitos que se planteaban" pero les ha recordado que la promoción "debe estar sujeta a la ley y a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad".

El consejero ha expresado su "respeto" a la negociación colectiva entre universidades y sus trabajadores, de forma que "impulsará los acuerdos que se ciñan a esos principios de negociación colectiva".

Ha indicado que esa promoción "no tiene componentes presupuestarios, pues el coste económico es asumido por las universidades, y esas universidades ya tienen a esas personas en sus plantillas, por lo que no es una cuestión económica, sino se centra más en la estabilidad y en la igualdad de oportunidades".

"Esas personas están en una situación de incertidumbre pero no es vía muerta, para estas personas no corren peligro su puesto de trabajo, por lo que buscamos una situación que dé certidumbre", ha añadido el consejero, quien ha reiterado que la Junta "apoyaremos lo que los trabajadores y universidades acuerden". "No vemos ninguna dificultad si se llega a un acuerdo y se implantan medidas que estén formuladas dentro de la ley", ha aseverado.

Por su parte, la diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha insistido en su petición de que se ponga en marcha la promoción vía adaptación y ha recordado, por un lado, que "hay sentencias del Tribunal Supremo que avalan la promoción a profesor contratado a doctor por la vía de adaptación, y dejan claro que no se vulneran con la acreditación vía adaptación los principios de mérito y capacidad".

Asimismo, Lizárraga ha apuntado que "en la Universidad de Extremadura esta adaptación se está haciendo con absoluta normalidad".