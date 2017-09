Cs se ve en un gobierno de coalición en 2019 y pide un pacto contra la pobreza, más seguridad y zonas verdes

6/09/2017 - 15:58

Considera que puede llegar a acuerdo con diferentes fuerzas y no participaría en una moción de censura

SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha destacado su apuesta por alcanzar la Alcaldía en 2019 ante unas elecciones generales que prevé que se salden con un gobierno de coalición, un marco para el que la formación naranja ya trabaja en la elaboración de un plan estratégico para la ciudad, con entidades y profesionales, con propuestas como un pacto contra la pobreza infantil, un diez por ciento más de zonas verdes, una red completa de conexiones transversales de autobús entre los barrios o un plan director de patrimonio, entre otros.

En un encuentro informativo, ha señalado que su formación se encuentra centrada en conformar una "alternativa real", convencido de que será gobierno en 2019, plasmando sus prioridades a través de un documento con cinco pilares, como son la innovación, la sostenibilidad, la igualdad de oportunidades, la cultura como elemento de proyección de la ciudad y la seguridad, abogando por potenciar la capitalidad de Sevilla, ganar población y liderar el impulso del área metropolitana.

Con este plan, Millán espera captar apoyo de votantes de todas las direcciones, especialmente de las personas que están "muy desencantadas y que creen que todos son iguales", pero también de los de Podemos, ante su "deriva populista". Espera que se valore en las próximas elecciones municipales el trabajo "serio" realizado por Cs con sólo tres concejales, con iniciativas "realistas, construyendo y dando a la ciudad gobernabilidad", unos comicios para los que no se ha decidido aún el candidato naranja, ya que habrá de pasar por unas primarias, aunque Millán ha mostrado su "ilusión" por ser alcalde.

En este marco, asegura que en el próximo mandato "no habrá una mayoría absoluta de nadie" y cree que tendrá que haber un gobierno de coalición, añadiendo que actualmente no se ve en un gobierno de Espadas, del PP o de otras formaciones, sino que apuesta por ser alcalde.

UN PSOE "SOBREPASADO" Y EL "POSTUREO DE UN PP QUE SOBREACTÚA"

Al hilo de ello, ha realizado un balance de la situación del Ayuntamiento, con un PSOE "sobrepasado y que no da más de sí" y un PP que actúa como "si estuviera recién aterrizado" y que es "mero postureo", mientras que en medio se encontraría Cs, que se constituye como la "alternativa real para que la modernidad llegue a Sevilla", "sin un impulso decidido desde Manuel del Valle y Soledad Becerril".

"Queremos ser gobierno para cambiar la ciudad y Sevilla también necesita un gobierno fresco y un aire diferente", subraya, añadiendo que si Cs fuera la fuerza mayoritaria buscaría apoyos "coherentes", teniendo en cuenta que "lo importante no es con quién sino para qué". "No somos ni PP ni PSOE, sino el centro y no somos sectarios, sino que tenemos capacidad de llegar a acuerdo con diferentes fuerzas", insiste, aunque considera que esto sería "difícil con la izquierda radical".

Señala que Espadas fue investido alcalde por Participa Sevilla e IU, pero Cs "rompió ese tablero para buscar acuerdos para mejorar la ciudad". Respecto a una posible estrategia de presentar una moción de censura por parte del PP, tras el cambio de portavoz, Millán advierte de que no va a propiciar "ningún movimiento en el gobierno" porque su formación "no puso a Espadas y no lo va a quitar".

PLAN ESTRATÉGICO

Mientras tanto, trabaja en el plan estratégico de Cs para alcanzar su objetivo de gobierno en 2019, ya que, en su opinión, "está muy bien que Sevilla sea ciudad de la música o capital de la tapa, pero desde Cs se quiere sea la que tiene a los ciudadanos mejor formados, fomentando el desarrollo de iniciativas y el emprendimiento".

Entre sus apuestas, menciona el incremento de un diez por ciento de las zonas verdes de la ciudad y terminar con el "casos" de la Gerencia de Urbanismo y el Servicio de Medio ambiente, a la par que lamenta la "incapacidad, incompetencia e incumplimientos" de Espadas respecto a la licitación de un nuevo contrato tras dos años y medios de mandato en los que se mantiene el "criticado macrocontrato" de Zoido. "Estamos en una situación de emergencia", alerta.

UN 33% DE SEVILLANOS EN RIESGO DE POBREZA

El acceso a una vivienda digna, mediante el aporte de ayudas a los ciudadanos con menos ingresos, y la lucha contra la pobreza son, igualmente, partes importantes en el documento estratégico que Cs elabora. De hecho, advierte de que un 33 por ciento de la población sevillana está en riesgo de pobreza, un 4,5 por ciento más desde 2014, por lo que plantea un pacto para combatir esta situación, especialmente en el ámbito infantil.

También, aboga por ir de la mano del tejido asociativo, con concienciación, para hacer barrios "más seguros y limpios", apuesta por aumentar la policía de barrio y por un impulso "decidido" al transporte público. En este sentido, menciona el desarrollo del metro, pero también de las líneas de Bus de Tránsito Rápido (BTR) y de la conexión ferroviaria del aeropuerto con la estación de Santa Justa, así como de un "servicio de taxi público, también en el aeropuerto".

Cs aboga por incentivar el autoempleo y el emprendimiento, con propuestas para la captación de talento y el regreso a la ciudad de los jóvenes que se marcharon, a la par que plantea la cultura como elemento de promoción de la ciudad y la creación de un plan director del patrimonio.

Igualmente, apuesta por desarrollar una estrategia definida para ir hacia un turismo "más de calidad que de cantidad", un ámbito donde recuerda el último informe de Urbantur "en el que se señala la pérdida de excelencia por la falta de gobernanza municipal" al respecto, con los planteamientos de "disolución del Consorcio de Turismo y del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) sin definir qué entidad lo gestionará".